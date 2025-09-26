『光と音のマルチクロック』 新発売

ライソン株式会社(所在地：大阪府東大阪市、代表：山俊介)は、光と音で日常に彩りをプラスする多機能クロック『光と音のマルチクロック』を発売いたしました。

スマートフォンを置くだけでワイヤレス充電ができ、Bluetooth接続による音楽再生も可能。

時計としてだけでなく、インテリアライトやスピーカーとしても使える1台多役のライフスタイル家電です。





■製品特長

・ワイヤレススピーカー：高音質で音楽やラジオを再生

・ワイヤレス充電＆スマホスタンド：置くだけ充電でデスクもすっきり

・時計・アラーム機能：見やすいデジタル表示

・インテリアライト：やさしい光でお部屋を演出

・ハンズフリー通話：電話をスピーカーで快適に

・癒やしのサウンド搭載：就寝前やリラックスタイムに最適



自動で光の色が変わります。

自動変色モードは全5種

・スローチェンジ（1パターン） ゆっくりと光の色が変化

・ カラーチェンジ（2パターン） 流れるように色が変化

・サウンドチェンジ（2パターン） 音に合わせて光の動きが変化



ワイヤレス充電が可能！ ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電することができます。





スマホスタンドにもなる！

ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。





癒しのサウンド搭載

眠りやすい空間や、集中しやすい環境を作り出すのに役立つ癒しのサウンドを全7種搭載。単調で心地よい音が、リラックスタイムをサポートします。





アラーム・タイマー機能搭載





ハンズフリー通話もできる

■商品概要

商品名：光と音のマルチクロック

本体サイズ：W235×D112×H92mm

重さ： 745g

充電時間：約3時間

連続再生時間：約2～15時間

参考小売価格：6,600円（税込）

販売場所：総合量販店ほか

製品の詳細情報はこちらからご覧いただけます。 https://www.lithon.co.jp/product/audiovisual/kaasp090/

■会社概要

ライソン株式会社は関わるすべての人に「笑顔」「驚き」「面白さ」を届けることを使命とし、お客様により快適に、より長く使っていただける製品を提供してまいります。

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

設立： 1991年2月2日

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

FAX： 06-6789-6111

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

公式ホームページ： https://www.lithon.co.jp