『光と音のマルチクロック』 新発売

ライソン株式会社(所在地：大阪府東大阪市、代表：山俊介)は、光と音で日常に彩りをプラスする多機能クロック『光と音のマルチクロック』を発売いたしました。

スマートフォンを置くだけでワイヤレス充電ができ、Bluetooth接続による音楽再生も可能。

時計としてだけでなく、インテリアライトやスピーカーとしても使える1台多役のライフスタイル家電です。


 

■製品特長

・ワイヤレススピーカー：高音質で音楽やラジオを再生

・ワイヤレス充電＆スマホスタンド：置くだけ充電でデスクもすっきり

・時計・アラーム機能：見やすいデジタル表示

・インテリアライト：やさしい光でお部屋を演出

・ハンズフリー通話：電話をスピーカーで快適に

・癒やしのサウンド搭載：就寝前やリラックスタイムに最適

 

 


自動で光の色が変わります。

 

自動変色モードは全5種

・スローチェンジ（1パターン）　ゆっくりと光の色が変化

・ カラーチェンジ（2パターン）　流れるように色が変化

・サウンドチェンジ（2パターン）　音に合わせて光の動きが変化

 


ワイヤレス充電が可能！ ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電することができます。

 


スマホスタンドにもなる！

ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。

 

 


癒しのサウンド搭載

眠りやすい空間や、集中しやすい環境を作り出すのに役立つ癒しのサウンドを全7種搭載。単調で心地よい音が、リラックスタイムをサポートします。

 

 


アラーム・タイマー機能搭載

 

 


ハンズフリー通話もできる

 

 

■商品概要

商品名：光と音のマルチクロック

本体サイズ：W235×D112×H92mm

重さ： 745g

充電時間：約3時間

連続再生時間：約2～15時間

参考小売価格：6,600円（税込）

販売場所：総合量販店ほか

 

製品の詳細情報はこちらからご覧いただけます。　https://www.lithon.co.jp/product/audiovisual/kaasp090/

 

 

 

■会社概要

ライソン株式会社は関わるすべての人に「笑顔」「驚き」「面白さ」を届けることを使命とし、お客様により快適に、より長く使っていただける製品を提供してまいります。

 

社名：　ライソン株式会社

本社：　〒577-0034　大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者：　代表取締役　山　俊介

設立：　1991年2月2日

資本金：　2,050万円

TEL：　 06-6789-0877

FAX：　06-6789-6111

事業概要：　自社ブランド製品の企画・開発・販売

公式ホームページ：　https://www.lithon.co.jp

 

 

 