『光と音のマルチクロック』 新発売
ライソン株式会社(所在地：大阪府東大阪市、代表：山俊介)は、光と音で日常に彩りをプラスする多機能クロック『光と音のマルチクロック』を発売いたしました。
スマートフォンを置くだけでワイヤレス充電ができ、Bluetooth接続による音楽再生も可能。
時計としてだけでなく、インテリアライトやスピーカーとしても使える1台多役のライフスタイル家電です。
■製品特長
・ワイヤレススピーカー：高音質で音楽やラジオを再生
・ワイヤレス充電＆スマホスタンド：置くだけ充電でデスクもすっきり
・時計・アラーム機能：見やすいデジタル表示
・インテリアライト：やさしい光でお部屋を演出
・ハンズフリー通話：電話をスピーカーで快適に
・癒やしのサウンド搭載：就寝前やリラックスタイムに最適
自動で光の色が変わります。
自動変色モードは全5種
・スローチェンジ（1パターン） ゆっくりと光の色が変化
・ カラーチェンジ（2パターン） 流れるように色が変化
・サウンドチェンジ（2パターン） 音に合わせて光の動きが変化
ワイヤレス充電が可能！ ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電することができます。
スマホスタンドにもなる！
ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。
癒しのサウンド搭載
眠りやすい空間や、集中しやすい環境を作り出すのに役立つ癒しのサウンドを全7種搭載。単調で心地よい音が、リラックスタイムをサポートします。
アラーム・タイマー機能搭載
ハンズフリー通話もできる
■商品概要
商品名：光と音のマルチクロック
本体サイズ：W235×D112×H92mm
重さ： 745g
充電時間：約3時間
連続再生時間：約2～15時間
参考小売価格：6,600円（税込）
販売場所：総合量販店ほか
製品の詳細情報はこちらからご覧いただけます。 https://www.lithon.co.jp/product/audiovisual/kaasp090/
■会社概要
ライソン株式会社は関わるすべての人に「笑顔」「驚き」「面白さ」を届けることを使命とし、お客様により快適に、より長く使っていただける製品を提供してまいります。
社名： ライソン株式会社
本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33
代表者： 代表取締役 山 俊介
設立： 1991年2月2日
資本金： 2,050万円
TEL： 06-6789-0877
FAX： 06-6789-6111
事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売
公式ホームページ： https://www.lithon.co.jp