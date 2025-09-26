ワークデイ株式会社

業務特化型AIエージェントが人事評価から決算までのコア業務を変革、AIによる迅速かつ測定可能な価値を提供

Workday Flex Credits が、AIとプラットフォームイノベーションへの即時アクセスと、各社独自のペースでのAI拡張を実現

本リリースは、 Workday Inc. が 現地時間 2025 年 9 月 16 日に配信した英文リリース(https://newsroom.workday.com/2025-09-16-Workday-Illuminate-TM-Expands-with-New-AI-Agents-for-HR,-Finance,-and-Industry?refCamp=7014X000002XTnnQAG)に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)、財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)とエージェント(https://www.workday.com/ja-jp/artificial-intelligence/ai-agents.html)の エンタープライズ向けAI プラットフォームを提供する Workday, Inc.(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、人事、財務、そして各業界向けに新たな Workday Illuminate(TM) エージェントを発表しました。Illuminate エージェントは、人事および財務領域の業務遂行に特化して構築され、Workday 独自の豊富なデータとコンテキストを活用することで、測定可能な成果

を提供できるように設計されています。新たに追加された エージェントは、人事評価や人員計画、決算業務など高度で複雑性を伴うプロセスを担い、組織がよりスマートに、迅速に、そして自信を持って業務を進められるよう支援します。

AI への投資が急増する一方、企業の多くはまだ実質的な成果を得られていません。AI 導入は部分的かつサイロ化しやすく、実際の業務の進め方と乖離しているケースも多く見られます。実際、マサチューセッツ工科大学（MIT）の調査によると、昨年 AI に数十億ドルが投じられたにもかかわらず、投資効果を得られている企業はわずか 5％ にとどまっています。

Workdayの新たな Illuminate エージェントは、AI を業務フローに組み込み、プロセスを変革して実際の成果を生み出します。

Workday の Product & Technology、President のゲリー・カズマイヤ（Gerrit Kazmaier）は次のように述べています。

「AI 導入は、多くの場合、拡張性がなく、実質的な価値創出に結びつかない単なる自動化にとどまっています。また、レガシーシステムやクローズドプラットフォームにおける自律的な AI の構築には高い障壁が存在します。一方で、Workday Illuminate は、業務特化型 AI エージェントと、単一でオープンなエンタープライズプラットフォームの活用により、従来の受動的なシステム・オブ・レコードを、実際の成果を生み出すシステム・オブ・アクションへと変革し、AI時代におけるEPRの新たな定義をもたらします」

真のビジネス成果を生み出すAIエージェント



Workday は、数百万人の従業員と数万件の業務を通じて 毎年1 兆件以上の取引を処理しており、組織内での人財や資金の動きに対して的確なインサイトを提供します。Workday は、人事や財務の豊富なデータを活用して、最も成果につながる最適なタイミングを見極め、AI を効果的に活用します。Illuminate エージェントは、採用や人事評価、プランニング、決算などの業務プロセスを効率化し、より戦略的な成果の創出を支援します。人間と協働するよう設計されたIlluminate エージェントは、時間のかかる定型業務を代行し、従業員がより価値の高い業務に集中することを可能にします。Illuminate エージェントは、使用を重ねることで学習・適応し、業務に最適化されることで、よりスマートで、価値の高いビジネスパートナーへと進化します。



Illuminate for HR エージェントで人事・人財管理を効率化



AIが活用される複雑性の高い職場では、人事責任者はAI新時代において従業員が最大限に活躍できるように環境を見直す必要があります。優秀な人財の獲得・定着・エンゲージメントを高めつつ、管理業務の負担も軽減することが求められています。



新たに発表した「Illuminate for HR エージェント」は、重要かつ時間のかかる業務を自動化し、より良い従業員体験を創出するとともに、人事が戦略的な業務に集中できるようサポートします。

- ビジネスプロセス・コパイロット エージェント：新しいビジネスプロセスの導入・構成・設定を自動化し、時間と手作業の負担を軽減- 問合せ対応エージェント：管理業務を自動化し、対応時間の短縮、業務効率の向上、そして優れた従業員体験の提供を支援- 臨時従業員向けドキュメントインテリジェンス エージェント：SOW（作業範囲書）の作成を迅速化し、契約上の義務を追跡します。契約全体の整合性を高めることで、コスト削減とリスク軽減を支援- 従業員エンゲージメント分析エージェント：従業員のフィードバックを継続的に分析し、マネージャが組織の状況を把握して、改善策まで実行できるよう支援- 職務定義エージェント：職務階層の作成と管理を自動化し、組織の整合性や柔軟性を高め、持続的な成長を支援- 人事評価エージェント：さまざまな企業向けアプリケーションから集められた人事評価データを分析し、評価業務を効率化するとともに、改善に向けたアクションを提案

Illuminate for Financials エージェントで財務業務のスピードと洞察力を向上

今日の財務部門は、事業の安全を確保しつつ成長を促進すると同時に、変化し続ける経営環境へ適応するという二重の課題に直面しています。新たな 「Illuminate for Financials エージェント」は、勘定項目の照合やテスト、計画策定などの業務を効率化するよう設計されており、財務責任者が手作業にかける時間を削減し、より付加価値の高い分析や意思決定に集中できるよう支援します。

- コスト・収益性エージェント：ユーザーが自然な言葉で配分ルールやそれに関わる要素を定義できるようにすることで、コストや収益性の設定を簡略化し、より豊富な洞察を得られるよう支援- 決算業務エージェント：自動化とリアルタイムの可視化により、決算業務のプロセスを効率化し、より簡単でスムーズなワークフローへと変革- 財務情報検証エージェント：財務情報を継続的に検証することで、不正の早期発見やコンプライアンス対応を支援し、組織の財務状況を常に把握可能に

Illuminate for Industry エージェントで専門業務ワークフローを簡易化

各業界には、たとえば高等教育における複雑な学生のライフサイクルの管理やその他の専門業務プロセスのように、固有の課題が存在します。新たな 「Illuminate for Industry エージェント」は、反復的な管理業務を効率化し、各業界において組織がより柔軟により良いサービス提供ができるよう支援します。

- 学修要件設定エージェント：教育機関における学修要件の作成を自動化し、業務にかかる時間を大幅に削減- 学務支援エージェント：学務における定型的な事務作業を自動化し、学生の学習・生活サイクル全体にわたってインテリジェントなサポートを提供

これらの新たなエージェントは、すでにアーリーアクセスで提供中のエージェントや新たに一般提供が開始されたエージェントと共に、Workday の拡大し続ける業務特化型エージェント群に追加され、お客様に測定可能な成果を提供します。

- 契約インテリジェンスエージェント：契約締結にかかる時間を65%短縮し、販売サイクルとサプライヤーのオンボーディングを加速- フロントラインエージェント：人員変更の管理にかかる時間を最大90％削減- 会計監査エージェント：監査に必要な証拠の収集と報告を自動化することで、アーリーアクセスをご利用中のお客様の年間最大900時間の業務時間を削減- 給与管理エージェント：給与計算業務を自動化し、コンプライアンス対応を最大4倍加速- プランニングエージェント：アーリーアクセスで利用するお客様のデータ探索および分析時間を30％（月間約100時間相当）削減- リクルーターエージェントおよびタレントモビリティエージェント：General Mortors 社では候補者の選考時間を70％削減し、アドベントヘルスでは過去1年間で人材紹介会社への支出を6,800万ドル削減

Workday Flex Credits：AIを通じたイノベーションをより賢く、柔軟に利用可能に

AIを通じたイノベーションはWorkdayのプラットフォームに直接組み込まれており、継続的に提供されているため、お客様は追加の調達サイクルなしに、常に最新のIlluminate エージェントとプラットフォームをご利用いただけます。

Workday は、各組織による新たな AI エージェントの迅速な導入を支援するため、Workday Flex Credits を導入します。本サービスは、透明性の高いサブスクリプションベースの従量課金モデルを採用し、AIの活用をシンプルかつ柔軟で、拡張可能なものにします。サブスクリプションに含まれ、あらゆるエージェントやプラットフォームイノベーションサービスに適用可能であり、お客様のニーズの変化に応じて拡張できます。これにより、AIは、お客様が常にご利用可能で、価値を創出し、お客様のペースに合わせて拡張することが可能となります。

Workday Flex Credits の主な特長は以下の通りです。

- 標準アクセス：Workday サブスクリプションの一環として、初回のFlex Creditsが割り当てられ、毎年更新- 成長に合わせた拡張性：組織はAIの利用拡大に伴い、クレジットを追加可能- 普遍的な柔軟性：Flex Creditsは相互利用可能であり、お客様のビジネスニーズの変化に応じて、Workdayのエージェントやプラットフォームサービスで幅広く利用可能

提供時期



今回新たに追加された Illuminate エージェントは2026年にグローバルで英語での提供を開始します。Workday Flex Credits は、2025年9月16日（米国時間）よりご購入いただけます。

詳細情報

Workday Flex Credits の詳細についてはこちら(https://blog.workday.com/en-us/introducing-workday-flex-credits-smarter-more-flexible-way-access-ai-innovation.html?refCamp=7014X000002XTnnQAG)からご覧ください。



