男子プロバスケットボール B2リーグ「横浜エクセレンス」とのパートナー契約締結

株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン(本社：東京都三鷹市、代表取締役：西村賢治)は、今シーズンよりB2リーグへ昇格したプロバスケットボールクラブ「横浜エクセレンス」（ヘッドオフィス：神奈川県横浜市、代表取締役社長：桜井直哉、以下、横浜エクセレンス）と、2025-26シーズンにおいてもシルバーパートナー契約を締結したことをお知らせします。パートナー契約締結に伴い『スタートラインチケット』の実施を継続します。

横浜エクセレンスは、2024-25シーズンのB3リーグでの活躍を経て、2025年5月にB2昇格を果たしました。レギュラーシーズンでは45勝7敗という圧倒的な成績を収め、プレーオフ準決勝では劇的な逆転勝利で昇格を決めました。

この昇格は、単なる競技成績の向上にとどまらず、地域に根ざしたクラブとしての成長の証でもあります。横浜エクセレンスは、地域貢献プロジェクト「EX Community Project」を通じて、スポーツの力で社会を元気にする活動を展開しています。

横浜エクセレンスと取り組む「スタートラインチケット」では、障害者にプロスポーツ観戦の機会を提供し、誰もが自分らしく生きる社会の実現を目指しています。

B2という新たなステージに立った横浜エクセレンスとともに、スポーツの感動をより多くの人々に届けてまいります。

横浜エクセレンス

チーム名 ：横浜エクセレンス

スローガン ：LIGHT UP FOR EXCELLENCE！

所在地 ：神奈川県横浜市

ホームアリーナ：横浜武道館

チームカラー ：EX GREEN

所属リーグ ：B2リーグ

公式HP ：https://yokohama-ex.jp/

『スタートラインチケット』とは

横浜市をホームタウンとして活動する「横浜エクセレンス」は、地域貢献活動に力を入れており、その活動の一環として、横浜エクセレンスのホームゲームにおいて横浜市に在住、在学、在勤で、障害者手帳保持者を対象に、2F自由席及び2F車椅子席に無料でご招待します。

より多くの皆様にプロバスケットボールの試合を楽しんでいただくための取り組みとなりますので、ぜひご利用ください。

【対象者】

横浜市内在住・在勤・在学で以下書類をお持ちの方

(身体障害者手帳 / 療育手帳 / 精神障害者保健福祉手帳)



【対象試合】

2025-26シーズン横浜エクセレンス 横浜武道館・横浜BUNTAIで開催されるホームゲーム全試合(14節26試合)

※対象シーズン内であれば何度でも観戦可能

試合日程につきましては こちら でご確認いただけます。

お申し込みはこちら :https://business.form-mailer.jp/fms/11421585307527





【価格】

2階自由席 ／2階車椅子席：無料

他席種：エクセレンスクラブ価格と同額

※同伴者も1名まで同様の価格



※チケット完売の際は実施いたしません。

※試合日3日前までにお申込ください。

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。