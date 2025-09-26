【タクシー番組：ひみつのPRIME】第二十弾ゲストは、映画『平場の月』から井川遥さんが登場。普段は見られない井川さんの素の一面に、ラヴィさんもびっくり！

株式会社IRIS

株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・宇木 大介、以下IRIS）が運営する日本最大（※）のタクシーメディア「TOKYO PRIME」は、タクシー内番組「ひみつのPRIME」第二十弾を9月29日（月）より放映開始します。

第二十弾のゲストは、11月14日（金）より公開する映画『平場の月』から井川遥さんをお迎えします。

井川さんの「密かに後悔していること」や「青春の思い出」など、天然さが垣間見えるエピソードで、ラヴィさんと笑いの絶えないトークを展開します。

普段は聞けない井川さんのひみつも、タクシーにご乗車の皆様にはこっそりお届けします。

【放映動画詳細】

- 配信期間：9月29日（月）～10月26日（日）毎週内容が変わります。- ゲスト ：井川遥

IRISは『PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを』をコーポレートビジョンに掲げ、PRIME MEDIAを通じて、タクシーをご利用される方々へより良い乗車体験をお届けしてまいります。

■「ひみつのPRIME」番組概要

- 番組名 ：ひみつのPRIME月毎にゲストが替わり、毎週内容が変わります。- 配信方法：タクシーサイネージ設置台数 71,000台（東京都内25,500台）、エリア 全国35都道府県- 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_JITiRRMJtc3_YDw5KhZYA(配信期間終了後にこちらの公式チャンネルにアーカイブされます。)- 公式サイト：https://www.tokyo-prime.jp/contents-gallery/(配信期間終了後にこちらの公式サイトにアーカイブされます。)

メインキャラクターの「ラヴィさん」とゲストがいま気になっている、人には教えたくなかったモノ‧コトについてこっそり教え合い、いいオトナになるヒントをお届けする1分間の「ナイショ話情報番組」です。

登場いただくゲストから教えてもらった「ナイショなコト」をタクシーにご乗車の皆様だけにコッソリお届けします。

■「ラヴィさん」とは？

いい大人を愛してやまない、いい大人の語るモノ‧コトの話に目がない、いや耳がない。そしてサバサバした正直な性格で、ふだんはおとなしく耳を収めているが面白いナイショ話には耳を立てて食らいつく、トキメキ大人うさぎです。

ラヴィさん公式X(@loveesan_0401)：https://x.com/loveesan_0401

■井川遥さん撮影後インタビュー

―収録を終えた感想を教えてください。

タクシーに乗るたびにこの番組を見るのを楽しみにしていました。

ゲストの方を身近に感じられたり、知らなかった魅力を感じたり。実際に自分が出演してみると…聞き上手なラヴィちゃんを前に想像とは違う展開になりました（笑）

―次来ていただくゲストの方にメッセージをお願いします。

収録を通じて「ひみつにしていた話を沢山しました。

ラヴィちゃんとのトーク、とっても楽しかったです。

新たな自分を引き出してもらったかんじです。

これから来るゲストの方もきっと楽しい時間になると思います。

―映画を楽しみにされている方々へ伝えたいことはありますか？

この作品は、中学時代の同級生が長い年月を経て、ふとしたことで再会し惹かれ合うお話です。

お互いにそばにいたいと思っているはずなのに、大人の恋は複雑で、思いが切なくて。

胸にじーんとくるそんな大人の恋物語をぜひご覧ください。

■『平場の月』

- 概要

朝倉かすみによる「平場の月」（光文社文庫）は、男女の心の機微を繊細に描いた珠玉の物語。

累計発行部数20万部を突破し、映像化権をめぐり30社以上からのオファーがあった本作が、満を持して実写映画となります。

主人公・青砥健将（あおと けんしょう）を演じるのは主演映画が8年ぶりとなる堺雅人。

妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職。平穏な生活を送る主人公・青砥を演じます。共演は井川遥。

辛い過去を抱えながらも、パートで生計を立てながら慎ましく生きる、芯の強さと同時に、どこか儚く、切なさを感じさせる女性を演じます。

青砥と須藤を取り巻く人々には、中村ゆり、でんでん、椿鬼奴、吉瀬美智子、そして、成田凌、塩見三省、大森南朋と、実力派が脇を固めます。

加えて中学生時代の青砥と須藤を、「不適切にもほどがある！」（2024・TBS）「ちはやふる―めぐり」（2025・NTV）の坂元(さかもと)愛登(まなと)、「あなたを奪ったその日から」（2025・KTV）の一色(いっしき)香澄(かすみ)がフレッシュに演じます。

『ハナミズキ』（2010年）『花束みたいな恋をした』（2021年）の土井裕(のぶ)泰(ひろ)監督が、15歳の瑞々しい初恋と、大人の切ない恋愛を描き出します。

- タイトル『平場の月』- 公開日11月14日（金）- 出演堺 雅人 井川 遥坂元愛登 一色香澄中村ゆり でんでん 安藤玉恵 椿 鬼奴 柳俊太郎 倉 悠貴吉瀬美智子 宇野祥平 吉岡睦雄 黒田大輔 松岡依都美 前野朋哉成田 凌 塩見三省 大森南朋- 原作朝倉かすみ「平場の月」（光文社文庫）- 監督土井裕泰（『花束みたいな恋をした』『罪の声』『ビリギャル』）- 脚本向井康介（『ある男』『悪い夏』）- 主題歌星野源「いきどまり」（スピードスターレコーズ）- 作詞/作曲/編曲星野源- 制作プロダクションTBSスパークル- コピーライト(C)２０２５映画「平場の月」製作委員会- 公式HPhttps://hirabanotsuki.jp/- SNS X@hirabanotsuki- Instagram@hirabanotsuki

■TOKYO PRIME (https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大のタクシーメディアです。

4月よりサイネージ設置台数は71,000台（都内25,500台）、エリアは全国35都道府県へと拡大しました。

「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2025年9月時点

TOKYO PRIME公式X(@TOKYOPRIME_TAXI): https://x.com/TOKYOPRIME_TAXI