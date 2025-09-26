こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アカチャンホンポで『ディズニーベビーフェア』開催！出産準備や子育てに役立つかわいいアイテムをお届けします！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区https://www.akachan.jp）は、『ディズニーベビーフェア』を2025年9月26日（金）から10月23日（木）まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で開催いたします。
【デジタルチラシはこちら】 https://bit.ly/4nMVZ0l
【オンラインショップはこちら】https://bit.ly/4act2nO
『ディズニーベビーフェア』では、秋や冬におすすめのお洋服や子育てに役立つ便利グッズなど、かわいい商品を豊富に取り揃えています。アカチャンホンポならではのスマイルな育児を応援する商品が目白押し！オリジナル商品をはじめ、子育てを応援するおすすめ商品の一部をご紹介いたします。
【プレゼント】
9月26日（金）から10月23日（木）のフェア期間中、ディズニーベビーフェア掲載商品を含む5,500円（税込）以上ご購入いただいた方に「ステッカー」をプレゼントいたします。
全店計5,000点限定。
※なくなり次第終了。 ※柄はお選びいただけません。
※お1人様（1家族または1グループ様）につき1日のお会計でのお渡しは1回までとさせていただきます。
※レシート合算不可。
※オンラインショップでは実施いたしません。※画像はイメージです。
【新生児】綿100％でオールシーズン対応の肌着セット
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_1.png
【ベビー・キッズ】お顔がかわいいトレーナー
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_2.png
【ベビー・キッズ】ふんわりあたたかいキャラクターロンパース
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_3.png
【ベビー・キッズ】おしりのキャラクターがかわいいモンキーパンツ
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_4.png
【ベビー・キッズウェア】
ディズニーキャラクターになりきれる、ふわふわ肌ざわりのボアフード
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_5.png
【おしょくじグッズ】離乳食用の調理アイテムと食器をセットで
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_6.png
【育児ケア雑貨】ワンプッシュで開閉できるディズニー柄のフタップ
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_7.png
【おもちゃ】成長に合わせて長く使えるメリー
パワーアップしてリニューアル！メリーがジムにへんしん！
6つのステップで成長に合わせて長く使える。
https://digitalpr.jp/table_img/2976/118665/118665_web_8.png
※電池：単2×3本使用（別売）
※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。
※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。
※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。
※一部、数量限定の商品がございます。 掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください 。
※昭島イトーヨーカドー店、ホームズ寝屋川店、池袋東武店（10/23（木）オープン）、アル・プラザ小松店（10月下旬オープン予定）は実施いたしません。
【掲載原稿確認のお願い】
画像付きでご紹介頂く場合は、©Disney をご記載ください。
また、トイ・ストーリーなどピクサーキャラクターの商品の画像を含む場合は©Disney ©Disney/Pixar、
くまのプーさんの商品の画像を含む場合は ©Disney ©Disney. Based on the “Winnie the pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.とご記載ください。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
