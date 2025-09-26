ビジネス交流会「クリエイティブフィールド2025」～共創の成果～を共同開催します

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社（所在地：大阪市北区、代表：奥平 博史、以下：当社）は、2025年10月27日（月）13:00～18:00に東京国際フォーラムでビジネス交流会「クリエイティブフィールド2025～共創の成果～」を主催の株式会社アイディーエイを含めた5社と共同開催します。

クリエイティブフィールドは、人・企業・社会をつなぎ、クリエイティブで様々な課題解決を「共に創造（共創）」する場所のことで、従来の枠組みや常識を打ち破り、新たな価値やアイデアを生み出す「共創」によって、新商品や新サービス、技術革新を生み出し、新たなイノベーションの創出を目指します。

開催概要

会名：「クリエイティブフィールド2025」～共創の成果～

日時：2025年10月27日（月）13:00～18:00 受付：12:30～

会場：東京国際フォーラム B5ホール

参加費：お一人様11,000円（税込）

定員：250名程度（1社につき3名まで）

共同主催：以下6社

・株式会社アイディーエイ

・株式会社 Acorn Marketing & Research Consultants Japan

・シナジーマーケティング株式会社

・新日本印刷株式会社

・株式会社ムーンファクトリー

・株式会社ヤマチコーポレーション

お申し込み方法と手順：お申し込みはこちら → https://www.ida-web.com/cf2025/

第1部 基調講演 13:00～15:10

第1部では、企業における生成AIの活用実態をご紹介しながら、現場で直面している課題や今後の展望についてお伝えします。業界の最前線に触れられる貴重なセッションです。

１.特別講演 ＜13:00 - 14:00＞

「AIと共創」

池谷 裕⼆氏

東京大学薬学部/教授

２.トークセッション ＜14:10 - 15:10＞

「生成AI活用でマーケティングの課題を解決！顧客理解深化の効果は」

第2部 主催企業プレゼン 15:20～16:20

- 沢井 和也氏株式会社シーオーメディカルカスタマー本部- 山田 祥 氏株式会社アイディーエイ代表取締役- 阪口 奨シナジーマーケティング株式会社クラウド事業部/サービスデザイングループ/マネージャー

第2部では、共同開催6社が取り組む最新の事例や実績をご紹介します。各社の具体的な成果や取り組みから、業界の今とこれからを感じていただける内容です。

第3部 名刺交換会 16:30～18:00

第3部では、参加者皆様による名刺交換会となっております。この機会をぜひ御社の事業拡大や問題解決にお役立てください。

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ】

シナジーマーケティング株式会社

URL：https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do?p=press