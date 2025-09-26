「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」の10月限定メニュー、岡山県産白桃“冬美白”や国産和栗など、秋を感じるパフェが登場！

株式会社　資生堂パーラー

「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」では2025年10月1日(水)より期間限定のメニューを展開します。





◆【数量限定】岡山県産白桃“冬美白”のロイヤルパフェ　5,500円


冬場に出会える希少価値が高い白桃「冬美白」のパフェです。果肉はみずみずしく上品な甘さがあります。桃の香りと優しい口当たりを引き立たせるよう、バニラアイスクリームやヨーグルトのクリームを使用しました。


※10月下旬より提供予定



【今月のおすすめパフェ】


展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)



◆さつまいもと和紅茶のパフェ

3,000円


しっとりと優しい甘味が特長の茨城県産さつまいも「紅優甘」を使用したパフェです。優雅に香る和紅茶のアイスクリームもお楽しみください。






◆国産和栗のモンブランスペシャルパフェ

3,500円


厳選素材で仕立てた、和栗の風味豊かなパフェ。伝統レシピをもとに、バニラ・ミルク・マロンの3 種のアイスクリームを使用しています。






◆国産 秋のフルーツパフェ

3,000円


ザクロのゼリーとシャーベットに合わせて、フレッシュな洋梨と柿、葡萄を飾りました。旬のフルーツとともに秋を感じる一品をお楽しみください。





　　 　　


【今月のおすすめデザート】


パフェだけでなく、2種類の「今月のおすすめデザート」も期間限定でご用意しております。


展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)


*カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。



◆キルシュのバヴァロア フォレノワール　チェリーのアイスクリームとともに

2,700円


キルシュ香るバヴァロアにお酒の効いたチェリーと甘酸っぱいチェリーを組み合わせました。チョコレートの生地とチェリーアイスクリームのマリアージュもお楽しみいただけます。






◆国産和栗とキャラメルケークのデセール

2,700円


キャラメルケークの上に国産和栗の軽やかなマロンクリームとメレンゲを重ねました。カシスシャーベットとミルクアイスクリームを添えて、秋の味覚を華やかに演出します。






*価格は税込表記です。


*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。


*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。


*こちらの情報は2025年9月26日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。




◆資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ


住所：　東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階


電話番号：　03-5537-6231 (予約不可)


営業時間：　火～土曜日　11:00～21:00（L.O.20:30）


　　　　　　　 日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）


定休日：　月曜日（祝日は営業）、年末年始



◆資生堂パーラー 公式サイト・SNS


公式サイト：　https://parlour.shiseido.co.jp/


Instagram：　https://www.instagram.com/shiseido_parlour/


　X　：　https://twitter.com/shiseidoparlour


Facebook：　https://www.facebook.com/shiseidoparlour


note：　https://note.com/shiseido_parlour