「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」の10月限定メニュー、岡山県産白桃“冬美白”や国産和栗など、秋を感じるパフェが登場！

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」では2025年10月1日(水)より期間限定のメニューを展開します。

◆【数量限定】岡山県産白桃“冬美白”のロイヤルパフェ 5,500円

冬場に出会える希少価値が高い白桃「冬美白」のパフェです。果肉はみずみずしく上品な甘さがあります。桃の香りと優しい口当たりを引き立たせるよう、バニラアイスクリームやヨーグルトのクリームを使用しました。

※10月下旬より提供予定

【今月のおすすめパフェ】

展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)

◆さつまいもと和紅茶のパフェ

3,000円

しっとりと優しい甘味が特長の茨城県産さつまいも「紅優甘」を使用したパフェです。優雅に香る和紅茶のアイスクリームもお楽しみください。

◆国産和栗のモンブランスペシャルパフェ

3,500円

厳選素材で仕立てた、和栗の風味豊かなパフェ。伝統レシピをもとに、バニラ・ミルク・マロンの3 種のアイスクリームを使用しています。

◆国産 秋のフルーツパフェ

3,000円

ザクロのゼリーとシャーベットに合わせて、フレッシュな洋梨と柿、葡萄を飾りました。旬のフルーツとともに秋を感じる一品をお楽しみください。

【今月のおすすめデザート】

パフェだけでなく、2種類の「今月のおすすめデザート」も期間限定でご用意しております。

展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)

*カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。

◆キルシュのバヴァロア フォレノワール チェリーのアイスクリームとともに

2,700円

キルシュ香るバヴァロアにお酒の効いたチェリーと甘酸っぱいチェリーを組み合わせました。チョコレートの生地とチェリーアイスクリームのマリアージュもお楽しみいただけます。

◆国産和栗とキャラメルケークのデセール

2,700円

キャラメルケークの上に国産和栗の軽やかなマロンクリームとメレンゲを重ねました。カシスシャーベットとミルクアイスクリームを添えて、秋の味覚を華やかに演出します。

*価格は税込表記です。

*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2025年9月26日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ

住所： 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階

電話番号： 03-5537-6231 (予約不可)

営業時間： 火～土曜日 11:00～21:00（L.O.20:30）

日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）

定休日： 月曜日（祝日は営業）、年末年始

