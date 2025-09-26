「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」の10月限定メニュー、岡山県産白桃“冬美白”や国産和栗など、秋を感じるパフェが登場！
「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」では2025年10月1日(水)より期間限定のメニューを展開します。
◆【数量限定】岡山県産白桃“冬美白”のロイヤルパフェ 5,500円
冬場に出会える希少価値が高い白桃「冬美白」のパフェです。果肉はみずみずしく上品な甘さがあります。桃の香りと優しい口当たりを引き立たせるよう、バニラアイスクリームやヨーグルトのクリームを使用しました。
※10月下旬より提供予定
【今月のおすすめパフェ】
展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)
◆さつまいもと和紅茶のパフェ
3,000円
しっとりと優しい甘味が特長の茨城県産さつまいも「紅優甘」を使用したパフェです。優雅に香る和紅茶のアイスクリームもお楽しみください。
◆国産和栗のモンブランスペシャルパフェ
3,500円
厳選素材で仕立てた、和栗の風味豊かなパフェ。伝統レシピをもとに、バニラ・ミルク・マロンの3 種のアイスクリームを使用しています。
◆国産 秋のフルーツパフェ
3,000円
ザクロのゼリーとシャーベットに合わせて、フレッシュな洋梨と柿、葡萄を飾りました。旬のフルーツとともに秋を感じる一品をお楽しみください。
【今月のおすすめデザート】
パフェだけでなく、2種類の「今月のおすすめデザート」も期間限定でご用意しております。
展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)
*カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。
◆キルシュのバヴァロア フォレノワール チェリーのアイスクリームとともに
2,700円
キルシュ香るバヴァロアにお酒の効いたチェリーと甘酸っぱいチェリーを組み合わせました。チョコレートの生地とチェリーアイスクリームのマリアージュもお楽しみいただけます。
◆国産和栗とキャラメルケークのデセール
2,700円
キャラメルケークの上に国産和栗の軽やかなマロンクリームとメレンゲを重ねました。カシスシャーベットとミルクアイスクリームを添えて、秋の味覚を華やかに演出します。
*価格は税込表記です。
*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。
*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。
*こちらの情報は2025年9月26日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。
◆資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ
住所： 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階
電話番号： 03-5537-6231 (予約不可)
営業時間： 火～土曜日 11:00～21:00（L.O.20:30）
日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）
定休日： 月曜日（祝日は営業）、年末年始
