三井住友ファイナンス＆リース株式会社シンガポール支店での「invoiceAgent 電子取引」導入について

三井住友ファイナンス＆リース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今枝 哲郎、以下「SMFL」）とウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下「ウイングアーク」）は、SMFLのシンガポール支店において、ウイングアークの電子取引サービス「invoiceAgent※1電子取引」を導入し、リース契約などの請求関連業務における取引先向けの帳票の電子化サービスを開始したことをお知らせします。

本件は、SMFLが国内で展開している帳票電子化サービスを海外拠店に導入する初めての取り組みであると同時に、ウイングアークが海外において「invoiceAgen 電子取引」のサービスを提供する初の事例となります。シンガポール支店への導入にあたって、言語やリモートでの導入支援の必要性などの課題がありましたが、国内における導入利用実績やこれまでの両社の協働体制を背景に、海外での初導入に至りました。

シンガポールでは、政府が国家戦略「スマートネイション構想（The Smart Nation vision）」を策定し、広い分野でデジタル化を推進しています。SMFLは、今回の導入によってシンガポール支店における業務プロセスのデジタル化を推進し、事務ガバナンスの強化、業務効率の向上を目指すとともに、その他の海外拠点への導入も検討し、海外における文書の流通プラットフォーム基盤の構築を推進してまいります。

「invoiceAgent 電子取引」は、従来のリース契約に関連する紙ベースの請求関連帳票を電子化し、eメールで取引先に配信するサービスで、SMFLは、2021年6月に国内のリース契約などを対象として導入しました※2。国内で「invoiceAgent 電子取引」を利用した結果、ペーパーレス化によるCO2排出量の削減および各種帳票の印刷・封入・発送業務の削減を実現しました。

※1：invoiceAgent

https://www.wingarc.com/product/ia/index.html



※2：関連プレスリリース

「リース契約の請求・支払関連業務の帳票電子化について ～電子取引サービス「invoiceAgent TransPrint」を採用～」

https://www.smfl.co.jp/news/assets/210622.pdf

https://corp.wingarc.com/public/202106/news1419.html

■三井住友ファイナンス＆リース（SMFL）について：https://www.smfl.co.jp/

SMFLは、経営理念・経営方針を示す「SMFL Way」において、Our Vision（私たちの目指す姿）の一つに「デジタル先進企業」を掲げています。2023年4月に開始した中期経営計画（2023～2025年度）では、「既存ビジネスの抜本的な変革」の中で「徹底した電子化」を施策の一つとして掲げ、ペーパーレス化や柔軟な勤務体系の実現に資する電子契約・帳票の電子化サービスの導入を推進しています。また、「金融×事業×DX」を生かしたソリューションを通じた社会課題解決を目標に掲げており、資産管理クラウドサービス「assetforce」や「決算書入力AI」「EasyOCR」などのDXソリューションを提供しています。

■ウイングアーク１ｓｔについて：https://corp.wingarc.com/

ウイングアーク１ｓｔは、業務処理における全ての帳票の効率的な運用を支援する帳票・文書管理ソリューションと、成長のための業務改革をデータ活用によって推進するデータエンパワーメントソリューションを提供しています。データに基づく意思決定・行動を支援する革新的なソフトウェア・サービスを提供することで、企業・団体がデータを最大限に活用しイノベーションを起こせる社会の未来をつくっていきます。当社は「健康経営銘柄2025」選定企業です。また、2024年１月31日付で情報・通信業界として初となる人的資本に関する情報開示の国際的なガイドライン「ISO 30414」の認証を取得しています。

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

