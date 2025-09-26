大阪の地名に隠された秘密が明らかに！？『なにわの気になる地名ランキング』で歴史を再発見！

テレビ大阪株式会社

今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 野々村友紀子（大阪市出身）、藤井隆（豊中市出身）

聞いただけで気になる！『なにわの気になる地名ランキング』

大阪府内には、どうしてこんな名前になったんだろう？と思わず気になってしまう地名がいっぱい！今回はそんな興味をそそる地名を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成しました。由来を知れば、地元の景色がちょっと違って見えるかも！？

【大阪市東淀川区】淡路

阪急京都線と千里線の乗り換え駅として知られる「淡路」の地名。その由来を探ると、「淡路島」との深い関係が明らかに！一見無関係に見えるこの2つの土地名がなぜ繋がっているのか、その意外な理由に迫ります。

【大阪市東住吉区】針中野

近鉄南大阪線の駅名にもなっている「針中野」は、平安時代から続く鍼灸院の名前に由来するという興味深いエピソードが。なぜその鍼灸院の名前が地名として受け継がれてきたのか、その歴史を明らかにします。

【大阪市西区】靭公園

都会の真ん中に位置し、面積は阪神甲子園球場2.5個分の広さを誇る『靭公園』。その名前の由来には豊臣秀吉が関与しているという驚きの事実が隠されていました。

【大阪市中央区・天王寺区】玉造

中央区と天王寺区にまたがる「玉造」という地名。この名前は、古代日本の玉作り職人集団「玉造部」に由来。地名に隠された歴史に触れてみませんか？

【岸和田市】蛸地蔵

南海本線の駅名としても有名な「蛸地蔵」。この地名の背景には戦国時代の「岸和田合戦」や「蛸地蔵伝説」が隠されているのです。現地調査で見つけたその興味深いストーリーをご紹介します。

【大阪市西区】阿波座

中央大通りを中心に交通の要所となる「阿波座」の名前は、徳島県の阿波の国が由来。その理由は、この地に阿波の商人が住み、盛んに商売を行っていたからだといいます。その名残をたどると知られざる歴史が見えてきます。

【泉佐野市】犬鳴山

大阪最古の温泉としても知られる「犬鳴山温泉」がある泉佐野市。この場所には、悲しくも心温まる「義犬伝説」が伝えられており、その地名の由来もここにあります。行者が教えてくれた伝説の詳細に迫ります。

そのほかの「ランキング」は…

元気モリモリ！にんにくマシマシ！『なにわのスタミナ飯 ランキング』

季節目の変わり目で体調管理が難しい時期にしっかりスタミナをつけたい！スタミナがつく食べ物といえば“にんにく”。

大阪にはにんにくをたっぷり使ったスタミナ料理が沢山あります！そこで、にんにくをたくさん使う料理のにんにくの量でランキングを作成。

通常の7～8倍にんにくが入っている餃子や女性客から熱い支持を受けているお店も！

１位はなんと30片以上も入っているあのスタミナ飯が登場！そんなランキングをご紹介いたします。