前回大人気だったアイテムに第2弾が登場！「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-」が全国のカプセルトイ自販機にて2025年9月中旬より順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-」(全5種／1回500円・税込)を2025年9月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「Shaky! サンリオキャラクターズコーヒーカップ -Dot-」(全5種）について

2025年8月に登場して大人気だったバブルヘッドドールの「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-」の第2弾、ポムポムプリンやマイメロディなど新しいキャラクターがラインアップに加わり、コーヒーカップの柄がドットになった「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-」が登場します。

アイスクリームやポップコーンなどを持ったキャラクターたちがコーヒーカップに乗って、ブルブルゆれる様子を楽しめるユニークなアイテムです。キャラクターたちをコーヒーカップから取り外し、別のカラーやデザインカップに変えて、お好きな組みあわせにすることができます。第１弾の「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-」と組みあわせたり、「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」のシリーズと一緒に並べたりして、小さな遊園地のようにディスプレイするのもおすすめです。

■商品詳細

ポムポムプリンマイメロディシナモロールリトルツインスターズ ララリトルツインスターズ キキキャラクターは取り外し可能

商品名 ：Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-(全5種)

発売日 ：2025年9月中旬より順次

価格 ：1回500円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約35～55mm

素材 ：PVC・ステンレス

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式ページ ：https://benelic.com/capsuletoy/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/capsuletoybu

公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/