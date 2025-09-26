こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
多くの市民に愛される「TOYO TIRES伊丹スポーツセンター」に
本社が所在する市スポーツ施設のネーミングライツを取得
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、兵庫県伊丹市が募集した「伊丹市立伊丹スポーツセンター」のネーミングライツ（施設命名権）を取得し、2025年11月1日より同施設の愛称を「TOYO TIRES 伊丹スポーツセンター」とすることをお知らせいたします。
兵庫県伊丹市は大阪、神戸のベッドタウンとして阪神間に位置する都市の一つとして近年発展を続けています。「伊丹市立伊丹スポーツセンター」は、野球場、陸上競技場、テニスコート、体育館、室内プールなどを備え、伊丹市民を中心に年間約40万人が利用する総合スポーツ施設です。幅広い世代の市民がスポーツを楽しむ場として親しまれており、全国区の各種大会やイベントも開催されるなど地域の健康づくりと交流の拠点となっています。
当社は1953年の伊丹工場設立以来、70年以上にわたり伊丹市との深い関係を築いてまいりました。2017年には本社を伊丹市へ移転し、地域に根差した企業活動をさらに推進しています。
今回のネーミングライツ取得を通じて伊丹市との連携を一層深め、地域社会における市民の健康づくりやスポーツ振興の活性化と発展に貢献してまいります。また、施設の愛称にTOYO TIRESブランドを冠することにより、スポーツを愛する多くの市民の皆さまや訪問者の方々に当社をより身近に感じていただけることを期待しています。
当社はこれからも事業活動を行なう各拠点所在地において、企業市民として地域の皆さまと積極的な交流を図り、さまざまな取り組みを通じて地域社会に貢献してまいります。
■ネーミングライツの概要
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
TOYO TIRES 伊丹スポーツセンターの一角 （※設置看板はイメージ）
以 上
