こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【10月16日開催】好評につき再配信「障害者採用の基礎知識」オンラインセミナー ～新任担当者向け、法改正・採用手法・助成金を60分で解説～
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、4月24日に開催し好評をいただいた「障害者採用の基礎知識」セミナーのアンコール配信を2025年10月16日（木）に実施いたします。
■アンコール開催の背景
毎年この時期は新しく障害者採用のご担当になられた人事担当の方が多くいらっしゃいます。これから、初めて障害者採用を開始される企業様、さらに採用を強化していく企業様に向け、障害者採用の基礎知識をお伝えします。
これから、初めて障害者採用を開始される企業様、さらに採用を強化していく企業様に向け、障害者採用の基礎知識をお伝えします。
※こちらは2025年4月24日に行ったセミナーのアンコール配信となります。過去参加いただいた方におかれましては、同様の内容となることをご了承ください。なお、皆さまからいただいたご質問には、リアルタイムで回答させていただきます。ぜひふるってご参加ください！
■こんな方におすすめ
・障害者雇用の担当者となって間もないため基礎から知りたい
・納付金対応から採用に向けて検討していきたい
・法改正のポイントや利用できる助成金について知りたい
■セミナー概要
【開催日時】
2025年10月16日（木）13:30～14:30（最大60分を予定）
※申込締め切り：2025年10月15日（水）18:00
※情報保障に関して：セミナー当日はUDトークによる字幕のご利用が可能です。
【定員】
100名（先着順）
【場所・費用】
Web会議システム「Zoomウェビナー」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
【タイムスケジュール】
■13：20～ 開場
■13：30～：セミナースタート
・ 障害者雇用について
・ 採用手法
・ 現在の採用市況感
・ まとめ
※14：30 終了予定
※順番・内容は多少変更になる可能性がございます
■見逃し配信について
お申込みいただいた方は、見逃し配信（10月24日（金）まで視聴可）のご利用が可能です。セミナー開催後にメールにて視聴URLをご案内いたします。当日ご都合がつかない方も是非お申込みください！
■お申し込み方法
以下のURLからお申込みください。
https://tinyurl.com/h475fbmr
■当日の注意事項
※企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
※セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください。
※Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。
※途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：實島（みしま）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp
【Web】https://www.atgp.jp/employer
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
■アンコール開催の背景
毎年この時期は新しく障害者採用のご担当になられた人事担当の方が多くいらっしゃいます。これから、初めて障害者採用を開始される企業様、さらに採用を強化していく企業様に向け、障害者採用の基礎知識をお伝えします。
これから、初めて障害者採用を開始される企業様、さらに採用を強化していく企業様に向け、障害者採用の基礎知識をお伝えします。
※こちらは2025年4月24日に行ったセミナーのアンコール配信となります。過去参加いただいた方におかれましては、同様の内容となることをご了承ください。なお、皆さまからいただいたご質問には、リアルタイムで回答させていただきます。ぜひふるってご参加ください！
■こんな方におすすめ
・障害者雇用の担当者となって間もないため基礎から知りたい
・納付金対応から採用に向けて検討していきたい
・法改正のポイントや利用できる助成金について知りたい
■セミナー概要
【開催日時】
2025年10月16日（木）13:30～14:30（最大60分を予定）
※申込締め切り：2025年10月15日（水）18:00
※情報保障に関して：セミナー当日はUDトークによる字幕のご利用が可能です。
【定員】
100名（先着順）
【場所・費用】
Web会議システム「Zoomウェビナー」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
【タイムスケジュール】
■13：20～ 開場
■13：30～：セミナースタート
・ 障害者雇用について
・ 採用手法
・ 現在の採用市況感
・ まとめ
※14：30 終了予定
※順番・内容は多少変更になる可能性がございます
■見逃し配信について
お申込みいただいた方は、見逃し配信（10月24日（金）まで視聴可）のご利用が可能です。セミナー開催後にメールにて視聴URLをご案内いたします。当日ご都合がつかない方も是非お申込みください！
■お申し込み方法
以下のURLからお申込みください。
https://tinyurl.com/h475fbmr
■当日の注意事項
※企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
※セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください。
※Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。
※途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：實島（みしま）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp
【Web】https://www.atgp.jp/employer
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）