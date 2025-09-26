こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
信越エリア最大のグラニフが長野県須坂市に登場！グラニフイオンモール須坂店が2025年10月3日(金)にオープン。
ゆったりとしたストアに、常時1,000種類以上のアパレルアイテム・雑貨を展開。オープン記念の店舗限定商品発売のほか、ノベルティプレゼントなどのキャンペーンも実施。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2025年10月3日（金）に長野県須坂市に開業する長野県最大級の商業施設「イオンモール須坂」に、グラニフの新店舗をオープンいたします。
グラニフイオンモール須坂店は、信越エリアのグラニフでは最大となる約110坪の大型店舗で、ゆったりとした空間に、Tシャツをはじめとしたアパレルアイテムやさまざまな生活雑貨など常時1,000種類以上の商品を展開いたします。
店内に掲出される多彩なビジュアルコンテンツも含め、グラニフの世界観をあますところなく表現したストアでのショッピングをお楽しみください。
オープンを記念した同店限定商品として、人気オリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」と「イカク」とナガノパープルの組み合わせがユニークなグラフィックのTシャツを発売。また、税込5,500円以上お買い上げのかたへのノベルティプレゼントや、グラニフ会員限定の10%OFFキャンペーンも実施中です。
グラニフイオンモール須坂店にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
グラニフイオンモール須坂店 概要
オープン日：2025年10月3日(金)
住所：〒382-8501 長野県須坂市大字福島386-1 イオンモール須坂 2F
営業時間：10:00～21:00
グラニフイオンモール須坂店 店舗限定商品
オープンを記念し、グラニフの人気オリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」と「イカク」の店舗限定商品が登場。ナガノパープルをイメージしたグラフィックがユニークな Tシャツを発売いたします（画像はイメージです）。
Tシャツ 各3,500円（税込）
ビューティフルシャドー
イカク
オープン記念ノベルティ「エコバッグ」
オープンを記念し、税込5,500円以上お買い上げのかたにグラニフオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」または「イカク」をあしらったオリジナルエコバッグを先着でプレゼント中です。（画像はイメージです）
※ノベルティプレゼントは在庫が無くなり次第終了となります。
※1会計につき1点のお渡しとなります。
※上記店舗限定企画につき、他の店舗では本企画は実施しておりません。
グラニフ公式アプリ会員限定10％OFFキャンペーン
グラニフ公式アプリ会員にご登録の上、税込5,500円以上お買い上げで全品10％OFFとなるキャンペーンを開催中です。
〈開催期間〉
2025年10月3日(金)～10月13日(月・祝)
※当日ご登録いただいた方も、すでに会員登録済みの方もご利用いただけます。
※キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけますが、他の割引サービスとの併用はできません。
※上記店舗限定企画です。他の店舗ではご利用いただけません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）※2025年9月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2025年10月3日（金）に長野県須坂市に開業する長野県最大級の商業施設「イオンモール須坂」に、グラニフの新店舗をオープンいたします。
グラニフイオンモール須坂店は、信越エリアのグラニフでは最大となる約110坪の大型店舗で、ゆったりとした空間に、Tシャツをはじめとしたアパレルアイテムやさまざまな生活雑貨など常時1,000種類以上の商品を展開いたします。
店内に掲出される多彩なビジュアルコンテンツも含め、グラニフの世界観をあますところなく表現したストアでのショッピングをお楽しみください。
オープンを記念した同店限定商品として、人気オリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」と「イカク」とナガノパープルの組み合わせがユニークなグラフィックのTシャツを発売。また、税込5,500円以上お買い上げのかたへのノベルティプレゼントや、グラニフ会員限定の10%OFFキャンペーンも実施中です。
グラニフイオンモール須坂店にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
グラニフイオンモール須坂店 概要
オープン日：2025年10月3日(金)
住所：〒382-8501 長野県須坂市大字福島386-1 イオンモール須坂 2F
営業時間：10:00～21:00
グラニフイオンモール須坂店 店舗限定商品
オープンを記念し、グラニフの人気オリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」と「イカク」の店舗限定商品が登場。ナガノパープルをイメージしたグラフィックがユニークな Tシャツを発売いたします（画像はイメージです）。
Tシャツ 各3,500円（税込）
ビューティフルシャドー
イカク
オープン記念ノベルティ「エコバッグ」
オープンを記念し、税込5,500円以上お買い上げのかたにグラニフオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」または「イカク」をあしらったオリジナルエコバッグを先着でプレゼント中です。（画像はイメージです）
※ノベルティプレゼントは在庫が無くなり次第終了となります。
※1会計につき1点のお渡しとなります。
※上記店舗限定企画につき、他の店舗では本企画は実施しておりません。
グラニフ公式アプリ会員限定10％OFFキャンペーン
グラニフ公式アプリ会員にご登録の上、税込5,500円以上お買い上げで全品10％OFFとなるキャンペーンを開催中です。
〈開催期間〉
2025年10月3日(金)～10月13日(月・祝)
※当日ご登録いただいた方も、すでに会員登録済みの方もご利用いただけます。
※キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけますが、他の割引サービスとの併用はできません。
※上記店舗限定企画です。他の店舗ではご利用いただけません。
※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）※2025年9月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/