難燃性生地市場分析レポート：売上高、成長率、競合環境2025
難燃性生地は、着火を防ぎ、火の拡大を遅らせるように設計された特殊な繊維製品である。この難燃性は、布地に化学処理を施すこと、あるいは製造時に本質的に難燃性を有する繊維を使用することによって実現される。これらの生地は、火災の危険性が存在する環境において極めて重要であり、人命の安全を高め、財産の損害を最小限に抑える役割を果たす。消防、軍事、石油・ガス産業などの分野で広く使用されており、最適な保護を確保するために厳格な安全規格や基準を満たしている。
難燃性生地業界の発展主要特徴
難燃性生地業界は、安全性向上のニーズの高まりとともに進化を続けている。特に労働安全規制の強化や災害対策意識の高まりが、業界成長の大きな背景にある。生地自体の機能性向上は重要な技術課題であり、軽量化や通気性の改善、耐久性強化を同時に追求する傾向が強い。さらに、環境への配慮も求められ、難燃性を保持しつつ環境負荷を抑える素材開発が進んでいる。市場は多様な用途に対応しているため、消防服や軍用、産業用保護服など用途別に専門性を深める動きも顕著である。
市場動向の現状
市場動向としては、世界的に安全基準の強化が進み、それに伴い高機能難燃性生地への需要が拡大している。新興国の工業化に伴う安全意識の浸透も市場拡大に寄与している。製品多様化が進み、単一の難燃性だけでなく、耐切創性、防汚性、耐薬品性など複合機能を持つ生地が注目されている。加えて、素材のサステナビリティやリサイクル性への関心が高まり、業界全体で環境配慮型製品の開発競争が激化している。また、オンライン販売やグローバルサプライチェーンの活用により、製品提供のスピードや範囲が拡大している。
市場駆動要因の分析
難燃性生地市場を駆動する主な要因は、法規制の厳格化、産業分野の安全意識向上、そして消費者の高機能製品志向である。特に労働安全衛生に関する法令が強化されることで、企業や機関は難燃性生地の使用を義務付けられるケースが増えている。さらに、石油化学や製造業など火災リスクの高い産業での採用が拡大していることも重要な要素である。また、消防や軍事用途においては、高い安全基準と耐久性を両立させることが求められ、その要求が製品技術の革新を促進している。環境意識の高まりも新素材開発を後押しし、これら複合的な要因が市場を牽引している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル難燃性生地市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113551/flame-retardant-fabrics）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.6%で、2031年までにグローバル難燃性生地市場規模は20.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 難燃性生地世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330539&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330539&id=bodyimage2】
図. 世界の難燃性生地市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、難燃性生地の世界的な主要製造業者には、Tencate、Milliken、DuPont、Mount Vernon、Xinxiang Hushen、Carrington、Indorama Ventures、Safety Components、Gore、Daletecなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約45.0%の市場シェアを持っていた。
