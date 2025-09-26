不動産投資のベルテックス 『第8回 メディカルジャパン東京』に出展のお知らせ ～資産形成フェアにて、来場者限定キャンペーンを実施～
株式会社ベルテックス（所在地：東京都新宿区、代表取締役：梶尾 祐司）は、2025年10月１日（水）～３日（金）に幕張メッセで開催される『第8回メディカル ジャパン東京』に出展いたします。
◆イベントの概要◆
2025年10月1日（水）～3日（金）の3日間、幕張メッセにて開催される『第8回 メディカル ジャパン 東京』内の「資産形成フェア」に、株式会社ベルテックスが出展いたします。本イベントでは、多様な投資商品やサービスに触れながら、ご自身に合った資産運用のヒントを得ることができます。
初心者から経験者まで、幅広い層の方にご満足いただける内容となっております。
当社ブースでは、会場限定の特別物件のご紹介や、来場者様限定のキャンペーンを実施予定です。資産形成にご興味のある方は、ぜひこの機会にお立ち寄りください。
【第8回メディカル ジャパン東京】
会期 ：2025年10月1日（水）～10月３日（金）まで
会場 ：幕張メッセ JR京葉線/海浜幕張駅から徒歩約5分 〒261-8550 千葉市美浜区中瀬２ー１入場方法 : 公式ウェブサイト（https://www.medical-jpn.jp）からの事前登録 ※詳細は主催者へ直接お問い合わせください。
展示内容 : イベント限定の特別物件
当社ブース：
◆第8回 『メディカル ジャパン東京』とは ◆
今回で８回目の開催となる『メディカル ジャパン 東京』は、医師や医療関係者向けに、病院設備・医療機器・クリニック向け製品・介護製品・看護用品・薬局支援システム・感染対策など、医療・介護分野のあらゆる製品・サービスが一堂に集まる総合展示会です。
