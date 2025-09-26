【企業の属人化に関する実態調査】AIスキル継承への期待、最多は「業務品質の標準化」。ベテランの負担軽減と若手の即戦力化を両立する未来像が明らかに。

株式会社taiziii

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

AIを活用した業務改善コンサルティングやシステム開発を提供する株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎）は、一般企業の管理職200名を対象に、「企業の属人化・技術継承に関する実態調査」を実施しました。

AIによるスキル継承サービス（AIエージェント）に興味があると回答した管理職に対し、どのようなメリットを期待するかを尋ねたところ、最多は「業務品質が標準化され、若手でもベテランに近い判断ができる」（54.62%）となりました。単なる知識の保存に留まらず、組織全体の能力向上に繋がるという、より戦略的な価値に高い期待が寄せられていることが明らかになりました。

※本記事のデータを引用する場合には、出典の明記をお願いいたします。

URL： https://taiziii.com/news/zokujinka9/

(https://taiziii.com/news/zokujinka9/)出典：【企業の属人化に関する実態調査】AIスキル継承への期待、最多は「業務品質の標準化」。

調査サマリー

- AIエージェント導入への期待、トップは「業務品質が標準化され、若手でもベテランに近い判断ができる」（54.62%）。- 次いで「24時間365日、いつでも誰でもノウハウにアクセスできる」（50.42%）、「ベテラン社員への質問が減り、本人の負担を軽減できる」（44.54%）が続き、「品質向上」「アクセシビリティ」「負担軽減」が三大メリットとして期待されている。- この結果は、多くの管理職が、属人化の解消を「組織全体の生産性向上」と「持続可能な人材育成の仕組みづくり」に直結する重要な経営課題として捉えていることを示唆している。

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

調査概要

- 調査主体： 株式会社taiziii- 調査期間： 2025年8月14日～8月18日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 管理職(課長以上)- 有効回答数： 200

調査結果詳細

AIがもたらすのは「品質の標準化」と「ベテランの負担軽減」

「AIエージェントの導入によって、どのようなメリットを期待しますか」という質問に対し、半数以上が「業務品質の標準化」を挙げました。また、「いつでもアクセス可能」「ベテランへの質問減」も僅差で続き、AIの導入が、若手社員の育成と、これまで教育に時間を割かれてきたベテラン社員の業務効率化の両方を実現する鍵として期待されていることが分かります。



Q. AIエージェントの導入によって、どのようなメリットを期待しますか。(MA)

総括・考察

本調査シリーズを通じて、多くの企業が「属人化のリスク」を認識しながらも、「時間不足」や「言語化の困難さ」から従来手法では有効な対策を打てずにいる実態が明らかになりました。

今回の結果は、そうした企業の課題意識の裏返しと言えます。管理職がAIに期待しているのは、単なる「知識のバックアップ」ではありません。「若手の判断レベルを底上げし、品質を標準化したい。しかし、そのためにこれ以上ベテラン社員に教育負担をかけたくない」。この一見矛盾した願いを同時に叶える唯一の手段として、AIに白羽の矢が立っているのです。

「ベテランの負担を増やさずに、組織全体のレベルを上げる」。この難題を解決できる可能性に、多くの管理職が強い期待を寄せています。

教える側の負担を激減させる、新しい技術承継のかたち『スキルリレー』

- 「若手の判断レベルを上げたいが、ベテランへの質問が集中して業務が回らない…」- 「業務品質を安定させたいが、そのための教育リソースが足りない…」- 「ベテランの負担を減らしつつ、効果的にスキルを継承する仕組みが欲しい…」

こうした“教える側”を気遣うがゆえに進まない技術承継の課題を解決するのが、AIエージェント『スキルリレー』です。

『スキルリレー』は、AIがインタビュアー役となってベテラン社員と対話します。教える側は、まとまった時間を確保したり、深夜までマニュアルを作ったりする必要はもうありません。AIとの雑談のように、空き時間で少しずつ話すだけで、AIが自動的にノウハウを整理・体系化。人間同士では聞き忘れてしまうような細かい確認事項もAIが網羅的にヒアリングするため、引き継ぎの漏れや抜けが劇的に減少します。

その結果、社内にはベテラン社員の“分身”とも言えるAIチャットボットが誕生。引き継ぎを受ける側が24時間いつでも質問できるのはもちろん、何より引き継ぎをする側の負担を最小限に抑えながら、極めて質の高い知識の継承を実現します。



＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

30分で課題を整理！専門家による『属人化リスク無料診断』も実施中

- 「うちの会社の“見えないリスク”はどこにあるんだろう？」- 「何から手をつければいいか分からない…」- 「ベテランの退職が迫っていて、とにかく急いでいる」

このようなお悩みを抱える経営者様、部門責任者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。



専門のコンサルタントが30分のオンライン面談を通じて、貴社の状況をヒアリング。どこにリスクが潜んでいるか、AIによる技術承継がどの程度有効かを診断し、具体的な解決への第一歩をご提案いたします。

無料診断のお申し込みはこちら： https://taiziii.com/contact/

会社情報

- 会社名： 株式会社taiziii- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎- 所在地： 東京都渋谷区- 事業内容： AIを活用した業務改善コンサルティング、システム開発、AIエージェントサービス『SkillRelay(スキルリレー)』の開発・提供- 会社HP： https://taiziii.com/

お問い合わせ

- 担当部署： 広報担当- 連絡先： https://taiziii.com/contact/

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】（管理職200名の調査レポート付）の無料ダウンロードはこちら＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)