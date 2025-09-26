『彼女、お借りします』より、フィギュア「彼女、お借りします 水原千鶴 競泳水着Ver.」の再販と、「水色ライン」「桃色ライン」の受注開始!!【2025年9月26日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『彼女、お借りします』より、フィギュア「彼女、お借りします 水原千鶴 競泳水着Ver.」の再販と、「水色ライン」「桃色ライン」の受注を開始いたします。
清楚可憐な理想の彼女、競泳水着姿で立体化！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329844&id=bodyimage1】
再販決定！
大人気ラブコメ『彼女、お借りします」より
ヒロインの一人、水原千鶴がAMAKUNIからフィギュアとなって登場！
フィギュアオリジナルの競泳水着姿にて立体化。
華奢ながらも肉感的な美しいボディラインを丁寧に再現。
水着は質感を追求し造形・彩色を行い、
流れるような綺麗な髪やデート中のように微笑んでくれている
可愛らしい表情等、こだわりぬいて制作しています。
理想の彼女の競泳水着姿、ぜひお手元でその魅力を存分にご堪能ください。
◆商品情報◆
●商品名／彼女、お借りします 水原千鶴 競泳水着Ver.【再販】
●価格／19,800円（税込）
●受注期間／2025年9月26日～11月11日
●発売／2026年3月～4月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1:7スケール、全高約25.5cm
●原型製作／i-con（藍色空色）
●彩色見本製作／五日市歩
●水着デザイン協力／深井涼介
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932525945
彼女、お借りします 水原千鶴 水色ラインの競泳水着Ver.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329844&id=bodyimage2】
理想の彼女が新しい競泳水着に着替えて登場！
大好評を博したAMAKUNI「彼女、お借りします 水原千鶴 競泳水着Ver.」が再び！
水色ラインが入った水着に着替えた千鶴が登場！
好評いただいた美しいボディラインや綺麗な髪、
可愛らしい表情等そのままに、水着の色を変更！
新しい水着に着替えた理想の彼女を、ぜひお手元にお迎えください！
◆商品情報◆
●商品名／彼女、お借りします 水原千鶴 水色ラインの競泳水着Ver.
●価格／19,800円（税込）
●受注期間／2025年9月26日～11月11日
●発売／2026年3月～4月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1:7スケール、全高約25.5cm
●原型製作／i-con（藍色空色）
●彩色見本製作／五日市歩
●水着デザイン協力／深井涼介
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932525952
彼女、お借りします 水原千鶴 桃色ラインの競泳水着Ver.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329844&id=bodyimage3】
理想の彼女が新しい競泳水着に着替えて登場！
大好評を博したAMAKUNI「彼女、お借りします 水原千鶴 競泳水着Ver.」が再び！
桃色ラインが入った水着に着替えた千鶴が登場！
好評いただいた美しいボディラインや綺麗な髪、
可愛らしい表情等そのままに、水着の色を変更！
新しい水着に着替えた理想の彼女を、ぜひお手元にお迎えください！
◆商品情報◆
●商品名／彼女、お借りします 水原千鶴 桃色ラインの競泳水着Ver.
●価格／19,800円（税込）
●受注期間／2025年9月26日～11月11日
●発売／2026年3月～4月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1:7スケール、全高約25.5cm
●原型製作／i-con（藍色空色）
●彩色見本製作／五日市歩
●水着デザイン協力／深井涼介
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932525969
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト／https://kanokari-official.com/
