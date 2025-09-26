ハロウィンは世界各国の民族衣装で砂丘に集まれ！鳥取砂丘で万博アフターパーティーを気ままに開催「鳥取砂丘ハロウィンパーティーafter EXPO2025」

鳥取県

鳥取県は、昨年度「ハロウィン聖地化プロジェクト」を開始し、取組の１つとして「鳥取砂丘ハロウィンパーティー」を開催しました。県内外から約350人の方に参加いただき大盛り上がりで幕を閉じた砂丘の秋の祭典が今年も10月26日（日）に帰ってきます。

10月31日の「ハロウィン」を仮装やパーティーで楽しむ風習が日本でも定着しつつある一方、限られたスペースに人が集中してしまうことなどの懸念から、「ハロウィンは街に出ないで」など都市部では規制も設けられている現状を受け、「鳥取砂丘」という広大な大自然のスペースを活かし、鳥取県らしく自由でハッピーなイベントを目指します。

今年のテーマは、“トリック オア トットリート ～万博ロスは鳥取で～”。今年のハロウィンの開催時期は万博が既に閉幕していますが、万博が懐かしくなるこの時期に世界各国の衣装で仮装したスタッフがお出迎えし、再び万博気分を味わうことができます。お菓子をもらいながら砂丘を歩く仮装パレード、プロカメラマンによるフォトツアー、万博と絡めた関連イベントなど誰でも自由に楽しめるハロウィンを盛り上げます。

（イベント概要 https://www.pref.tottori.lg.jp/324778.htm(https://www.pref.tottori.lg.jp/324778.htm)）

「鳥取砂丘ハロウィンパーティーafter EXPO2025」概要

〇日時

2025年10 月26日（日）12:30～16:00

実施コンテンツ

１）鳥取砂丘大仮装パレード

ハロウィン仮装をして正面にそびえ立つ標高47mの「馬の背」をバックに参加者全員で記念撮影をしたり、鳥取砂丘の絶景の中でみんなでパレードを行います。

・時間：14時～14時45分

☆世界の民族衣装でなくてもご参加いただけます。

☆お子様限定で仮装衣装の無料貸出があります。※数に限りがあります。

☆事前に申し込まれたお子様に「ジャック・オー・ランタンバッグ」とお菓子をプレゼントします。（100名限定）

☆仮装パレードは事前申込をされていない方でも、ご参加いただけます。

★特別ゲスト★

AKB48のメンバー、永野芹佳さん（大阪府出身）、徳永羚海さん（鳥取県出身）を特別ゲストに招き一緒にパレードにご参加いただきます。また、パレード参加者の中から、ユニークな仮装をしているなどでお二人の目に止まった方を“ベスト仮装大賞”に選定します。

永野 芹佳さん

徳永 羚海さん

２）プロカメラマンと一緒に撮影できるフォトツアー

砂丘を知り尽くしたプロカメラマンから、写真映えするスポットに案内してもらうとともに、撮影テクニックを学びながら、仮装した参加者同士が、自身のスマートフォンや一眼レフカメラ等を使って撮影を楽しみます！（事前申込者限定）

・時間：10月25日（土）16時30分～17時30分

10月26日（日）12時30分～13時30分、15時～16時

・会場：鳥取砂丘東側風紋エリア付近

３）とっとりふるさと大使のポケモン「サンド」と「アローラサンド」グリーティング

とっとりふるさと大使のポケモン・サンドとアローラサンドが、特別仕様のハロウィンコスチュームで登場します！一緒に写真を撮って、今年のハロウィンの思い出の一枚にしよう！

・時間：15時30分～16時

・会場：鳥取砂丘ビジターセンター前

３）衣装貸し出し・スタンプラリー景品受け渡し

子ども向けハロウィン衣装貸出（数量限定）や、鳥取砂丘ハロウィン砂ンプラリーの景品受け渡しを行います。

・時間：12時30分～16時

４）サンド・アライアンス展示・提供

ヨルダン館に展示されたワディ・ラム砂漠の赤い砂の展示や、ヨルダンの赤い砂と鳥取砂丘の砂を使って焙煎したサンド・アライアンスコーヒーの提供を行います。

・時間：12時30分～16時

〇「鳥取砂丘ハロウィンパーティー」詳細

鳥取砂丘ハロウィンスタンプラリー 概要

〇実施期間

2025年10 月1日（水）～10月26日（日）

〇内容

砂丘周辺で集める２種類のスタンプラリーを実施。

参加者は、お好みのスタンプラリーに挑戦し、10/26鳥取砂丘ハロウィンパーティー実施時間帯に、コンプリートした台紙を鳥取砂丘ビジターセンターセンター付近に設置する「鳥取砂丘ハロウィンパーティー」特設ブースに持参いただくと、限定グッズをプレゼント。

【サンド×鳥取砂丘 ハロウィンスタンプラリー】

■スタンプ設置場所（３箇所）

鳥取砂丘こどもの国、砂の美術館、鳥取砂丘ビジターセンター

■景品

サンド×ハロウィンオリジナルポシェットとサンドのコラボお菓子（先着100名様）

【鳥取砂丘ハロウィン サンド・アライアンス砂ンプラリー】

■スタンプ設置場所（８箇所）

砂丘会館、らくだや、砂丘センター、砂丘の家レイガーデンカフェ、Totto PURIN、

鳥取砂丘ビジターセンター、ヤマタステイション、SANDBOX

■景品

サンド・アライアンス交流記念エリア（仮称）ペア入場券（先着100名様）

※さらに、抽選で20名様に万博会場でしか手に入らない「ヨルダン美容セット」または

「サンドアートボトル」をプレゼント。

#トリックオアトットリートInstagram/TikTokキャンペーン

鳥取県内の観光地や名所で、ハロウィン仮装した写真を「＃トリックオアトットリート」と「#（撮影場所 例：鳥取砂丘、大山、三徳山等）」をつけてInstagramまたはTikTokに投稿していただいた方に、抽選で豪華賞品をプレゼントするキャンペーンを開催します。

■キャンペーン期間

2025年10月１日（水）～11月30日（日）まで

■参加方法

STEP1：公式アカウントをフォロー

「鳥取県広報課」公式Instagram（@tottoripref）または、公式TikTok（@tottoripref）をフォロー。

STEP2：ハロウィン仮装で撮影

鳥取県内の観光地や名所で、ハロウィン仮装した写真や動画を撮影してください。

ペットやお気に入りのぬいぐるみを仮装させた写真や動画でもOK！

※ハロウィン仮装は、本格的なものから、カチューシャ、ウィッチハットなどのワンポイント装着による仮装でもOKです。

STEP3：#（ハッシュタグ）をつけて投稿

「#トリックオアトットリート」と「#（撮影場所 例：鳥取砂丘、大山、三徳山等）」をつけて、ハロウィン仮装した写真をInstagramまたはTikTokに投稿してください。

※投稿を「非公開」設定されている場合は、応募対象外になります。

■景品

(1)蟹ットリート賞【5名様】

鳥取県が誇る冬の味覚の代表！

上品な甘みと、ずっしりと詰まった身、濃厚な味噌が楽しめる！

内容：鳥取県産松葉がに（１枚）

(2)星ットリート賞【5名様】

星のように輝くお米「星空米」。ツヤのある炊き上がりと、しっかりした粒感、バランスの良い甘みが特徴。冷めてもおいしさが続く、鳥取県の自慢のお米です。

内容：星空舞（５kg）

(3)麺トリート賞【10名様】

鳥取県発祥のご当地グルメの牛骨ラーメン。牛コツの香ばしさとまろやかな旨味が魅力です！

内容：ラーメン悟空 牛骨しおラーメン２食＋チャーシューセット