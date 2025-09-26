今、地方の公立高校はさまざまな要因によって志願者の確保は厳しい状態が続いており、高校存続が危ぶまれる状況も生じていますが、地域の中の高校として、高校生が地方創生の活力源になることの意義は広く認められ、地域と高校とが一体となって、生徒の資質・能力向上への支援、活躍場面の創出、魅力発信など、重要課題として力を注いでいます。また、多様な生徒のニーズがある中で、豊かな自然や、生徒一人ひとりに目が行き届く教育環境、あるいは一人ひとりに役割や居場所があるような学びの機会を求める動きも増えています。

今回、岡山県北の8校が協力し、こうした地方の公立高校の魅力を都市部の生徒や保護者に伝えようと、岡山市内の大型ショッピングモールでのPRイベントを企画しました。

会場では相談ブースのほか、在校生自ら趣向をこらした体験ワークなども行われます。今回の8校の中には岡山県内の生徒のみならず、県外生徒枠を設ける学校もあり、鉄道などの公共交通で通う、あるいは寮生活を送るなどにより高校生活を送ることも可能です。

高校の立地、規模、イメージ、友人の動向などによって「何となく行く高校」としてではなく、自分が主役となる人生の中で、高校生年代をどう過ごすかを考え「意思ある高校選択」をしてもらいたい。そんな思いを込めてこのイベントを実施します。

ぜひ一度、岡山県北の高校の魅力に触れ、視野を広げ、選択肢を拡大していただけたら幸いです。

●概要

日 時 令和7年10月11日（土） 10:00～17:00

場 所 イオンモール岡山 ２F北エスカレーター前イベントスペース （岡山市北区下石井1-2-1）

内 容 岡山県北の8校の生徒・教員による相談ブース及び体験ワークの実施

その他 チラシにある事前予約フォームをお使いいただければ相談対応がスムーズです

※事前申込無しでも参加可能、会場は常時出入り自由