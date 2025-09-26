こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
疲労回復にカフェインゼロのリポビタン「リポビタンノンカフェ」がパッケージリニューアルします！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、ドリンク剤「リポビタン」シリーズ「リポビタンノンカフェ」を、この度パッケージリニューアルし、2025年10月より順次、全国発売いたします。
リポビタンノンカフェは、アミノ酸の一種でエネルギー産生に関与しているタウリンや、脂質等の代謝に関与するイノシトール、糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与してエネルギーに変換するのを助けるビタミンB群などを配合し、疲労回復や栄養補給に効果を発揮します。カフェインは配合していないため、日常的にカフェインを多く含む飲料を好む方や、夜寝る前に服用される方、授乳期の方などの「疲労対策はしたいけどカフェインが気になる」という生活者の方々の声にお応えする商品として2008年から発売しています。
この度、カフェインを気にされる生活者の皆様に、より手に取りやすく感じていただけるよう、カフェインゼロであることが一目でわかるパッケージデザインへとリニューアルしました。今後も多様化する生活者のニーズに応える製品開発を通じて、皆様の健康に寄り添ってまいります。
◇ 製品特長
・カフェインゼロ
カフェインを気にする方や授乳期の方にもお飲みいただけます
・疲労回復
カフェイン以外はリポビタンＤと同じ有効成分を配合
三大栄養素である糖質・たんぱく質・脂質をエネルギーに変換する働きをサポートします
◇ 製品概要
◇ リポビタンノンカフェ 製品ページ（カタログサイト）
URL ：https://www.catalog-taisho.com/category/01/001/00280/
◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ
お客様119番室 TEL：03-3985-1800
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社
コーポレートコミュニケーション部 TEL：（03）3985-1111（代表）