SNSの次は「オウンドコミュニティ」だ！書籍『オウンドコミュニティ ファンと協働する新・マーケティング戦略のすべて』2025年10月7日発売

人を基軸としたマーケティング事業を展開するリデル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 晃一、以下リデル）は、最新のコミュニティマーケティングを体系化した書籍『オウンドコミュニティ ファンと協働する新・マーケティング戦略のすべて』（著者：福田 晃一／技術評論社刊）を2025年10月7日に刊行します。SNS時代を超え、ブランドが「ファンと共に育つ」ための実践ノウハウを詰め込んだ488ページの決定版。「売上・ファンロイヤルティ・UGC量」を着実に高めるフレームワークや、味の素コミュニティやAWS/JAWS-UGなど実際に最前線でコミュニティを運営するキーパーソンのインタビューも収録し、リアルな声とともに戦略を描き出します。

現在、全国書店およびオンライン書店にて予約受付中です。

■書籍の特徴

・SNS/インフルエンサー戦略をアップデート：自社の関係資産を構築

・5 VALUEフレームワーク：Vision／Connect／Interact／Share／Empathyでコミュニティ成長をデザイン

・数値で証明：UGC投稿数が3倍、LTV（顧客生涯価値）が40%向上、コミュニティ経由売上比率が＜最大25%＞に

・豊富な事例：小島英揮氏（一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 代表理事）、向井育子氏（味の素株式会社）カリスマカンタロー氏（株式会社アノマリー代表取締役）、横澤大輔氏（株式会社ドワンゴ取締役CCO）をはじめとするインタビューや国内外の実例を収録

・実践ガイド：設計・構築・運用・評価までを体系化

■キャンペーン

実際に実行されているコミュニティマーケティングの課題を共有していただいた方には、特典として『書籍』と「オウンドコミュニティ設計ワークシートPDF」、または「実務に効く改善アクション一覧」を全員にプレゼントいたします。

▼課題共有フォーム

https://forms.gle/CLrjNeqM2xv1Bt5s9(https://forms.gle/CLrjNeqM2xv1Bt5s9)

■書籍情報

書名：オウンドコミュニティ ファンと協働する新・マーケティング戦略のすべて

著者：福田晃一

発売日：2025年10月7日

定価：2,640円（税込）

判型：A5判／488ページ

ISBN：978-4-297-15144-7（紙） 978-4-297-15145-4（電子）

■予約受付中：https://gihyo.jp/book/2025/978-4-297-15144-7(https://gihyo.jp/book/2025/978-4-297-15144-7)

Amazon／楽天ブックス／丸善ジュンク堂／ヨドバシ.com

