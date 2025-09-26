ハードシングスをテックで解決するProfitMakersが設立10周年！ビジネスとエンジニアリングを融合させ、累計150社以上の企業の事業成長を加速

株式会社プロフィットメイカーズ

株式会社ProfitMakers（本社：東京都中央区、代表取締役：坂口賢司、読み：プロフィットメイカーズ）は、2025年9月に設立10周年を迎えました。

ProfitMakersのこれまでの歩み

ProfitMakersは、「世界の『むずかしいを、かんたんへ。』」をビジョンに掲げ、ハードシングスをテクノロジーの力でシンプルに解決するハードテックカンパニーです。設立以来、累計150社以上のスタートアップから一部上場企業まで、多様な企業の事業成長を支援して参りました。

最大の特徴は、単なるシステム開発の受託にとどまらず、ビジネスとエンジニアリングを融合した独自の伴走支援ができる体制にあります。CTO経験者を中心としたハイレベルな技術人材が、経営やビジネスへの深い知見を活かし、事業計画達成に向けた戦略立案から実行までを一貫してサポート。お客様の事業を「自分ごと」として捉え、本質的な課題解決と持続的な成長を実現しています。

（1）顧問・コンサルティング支援事業

技術顧問や事業開発コンサルティングに加え、マーケティング戦略、人事採用、プロダクト企画など、企業の成長に必要なあらゆる側面を支援します。経営や組織づくりの経験を持つ担当者が、事業計画の達成に向けて全方位からアドバイスと実行支援を提供。戦略立案から実務まで伴走し、持続的な成長を実現します。

（2）システム開発・リソース支援事業

人材不足や事業課題を抱える企業に、必要なプロフェッショナルのリソースと最適なソリューションを提供しています。エンジニアリング力とクリエイティブ力を活かし、ビジネスアイデアを利用者のニーズに即した収益性のあるプロダクトとして具現化します。

（3）人材採用支援事業

企業の採用活動を効率化・高度化する人材採用支援事業を展開しています。RPO（採用代行）やスカウト代行、面接代行など、採用プロセス全般を代替・強化し、採用チームのリソース不足を補います。また、外部CxO・顧問のマッチングサービス「Profit Partner」を通じ、エンジニア、デザイナー、マーケターなど、豊富な経験を持つ即戦力人材を柔軟にアサインできる点も特徴です。

ProfitMakersは今後も、社会に対して「PROFIT（利益・価値）」を生み続けるべく事業を拡大してまいります。

各サービスのお問い合わせについて

ProfitMakersは、ビジネスとエンジニアリングを融合させ、共に挑戦する伴走支援を提供しています。サービスに関するご質問・ご相談は、こちらよりお気軽にご連絡ください。

https://corp.profitmakers.co.jp/facebook

代表取締役社長：坂口 賢司コメント

この度、ProfitMakersは設立10周年という節目を迎えることができました。これもひとえに、日頃より多大なるご支援を賜っておりますお客様、パートナー企業、そしてメンバーや社員のおかげです。心より感謝申し上げます。

ProfitMakers「世界の『むずかしいを、かんたんへ。』」というビジョンのもと、ビジネスとテクノロジーの力で、多くの企業の課題解決と事業成長に貢献してまいりました。今後も常に変化する市場のニーズを捉え、新たな技術と知見を取り入れながら、さらなる価値提供に挑戦し続けてまいります。今後のProfitMakersの展開にも、ぜひご期待ください。

代表プロフィール

2009年にSI企業からWeb系の事業会社へ 転身し、2012年株式会社トライフォー トの設立を経て、同社運用統括本部長 として事 業成長に貢献。2014年ランサーズ株式会社へCTOとして参画しエンジ ニア部門を統括。2015年株式会社 Emotion Techに参画、取締役CTOに就任 し、同社の成長に大きく貢献。現在は 2015年に創業した株式会社ProfitMakersの代表取締役を務めつつ、株式会社 HandsOnの取締役CTOなど 複数社の取締 役や顧問、アドバイザーを務める。

採用情報

ProfitMakersでは各職種で人材を募集しています。

詳しくはこちらからご確認ください。

https://www.wantedly.com/companies/ProfitMakers_inc/projects

会社概要

ProfitMakersは、日本企業の成長を後押しするハードテックカンパニーです。創業以来、社会に新たな価値創造と事業成長に貢献し続けるプロ集団として、困難な課題(ハード)にテクノロジーを活用し、これまでに数百社のスタートアップやベンチャーの創業初期から上場までの様々な企業フェーズに寄り添い、技術力と専門知識で事業成長に貢献しています。

会社名：株式会社Profit Makers

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

創業：2015年9月

代表取締役社長 坂口（田邊）賢司

代表取締役 伊東 正幸

URL：https://profitmakers.co.jp/