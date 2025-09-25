浜田雅功、初の個展にあわせたコラボカフェ開催！「喫茶 はまだまさとティー」麻布台ヒルズ ギャラリーカフェに登場

ソルト・コンソーシアム株式会社

麻布台ヒルズ ギャラリー（麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）では、2025年10月19日（日）から12月21日（日）まで、ダウンタウン・浜田雅功による初の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」を開催します。ソルト・コンソーシアム株式会社では、展覧会開催を記念してコラボカフェ「喫茶 はまだまさとティー」をオープンし、浜田雅功の独創的な世界観を体験できるオリジナルメニューを提供いたします。

浜田雅功展「空を横切る飛行雲」にあわせ、会場内ではコラボカフェ「喫茶 はまだまさとティー」をオープン。浜田本人が命名した店名や、直筆イラスト入りのオリジナルロゴが登場するほか、好物のチャーハンやコロッケをはじめ、作品をモチーフにしたスイーツやドリンクなど、展覧会ならではのオリジナルメニューを楽しめます。また、一部メニューはテイクアウトも可能で、麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ キオスクにてお買い求めいただけます。

■フードメニュー（全て税込）

結果発表ー！チャーハンプレート（前期）

1,980円

チャーハンと肉団子、揚げ春巻きの中華プレー

ト。浜ちゃん好みの細くてカリッなポテトフライ

を添えて。

浜ちゃんの”結果発表”ピック付き！

結果発表ー！チキンライスプレート（後期）

1,980円

チキンライスと大好物の"目玉焼きが乗ったハン

バーグ"のプレート。浜ちゃん好みの細くてカリッ

なポテトフライを添えて。

浜ちゃんの”結果発表”ピック付き！

普通でええねんコロッケサンド（通期）1,550円

優しい甘さのコロッケに関西風ウスターソース

をかけたコロッケサンドと懐かしいナポリタン

のセット。

結局こういう普通のやつが1番ええんよ。

■デザートメニュー（全て税込）

天才画伯のパレットケーキ（通期）1,580円

絵の具のようなフルーツホイップでパ

レットに見立てた天才画伯の額縁付

ケーキ。画伯の作品「モナリザ」「鶴」

「キリン」からランダムでお届け。

※「天才画伯のパレットケーキ」の作品詳細は、展覧会開幕後に公開します。

潮っ子の尼パフェ（通期）1,480円

浜ちゃんが小・中学校を過ごした地元

尼崎名物のたい焼きをドーン！

甘麴香るクリームや抹茶アイス、玄米フ

レークなど盛り込んだ和パフェ。

■ドリンクメニュー（全て税込）

はまだまさとティー（通期）980円

浜ちゃん命名！思わず口ずさみたくなる

「はまだまさとティー」は、浜ちゃんが好きな某有名

コーヒーチェーン店の味わいをヒントに、爽やかな柚子

の風味を聞かせた特製シトラスティー。

グラスのシールは剥がして持ち帰ってOK！

浜田ゴリラテ（通期）1,280円

今回のためだけに特別に制作された子ゴリラ

の乗ったドリンクはゴリラといえば？なお味。つ

ぶらな瞳から目が離せない！

浜田画伯のSラテ（通期）1,020円

ド"S“?の浜ちゃんが最近ハマっているらしい

"S"OYラテ。浜ちゃんおすすめのSOY多めでご提

供。画伯の作品「クジャク」「ねこ」「ペンギン」からラ

ンダムでお届けします。※HOTのみ

※「浜田画伯のSラテ」の作品詳細は、展覧会開幕後に公開します。

■テイクアウトメニュー（全て税込）

１.普通でええねんコロッケサンド（通期）680円

２.浜田ゴリラテ（通期） 1,280円

３.浜田画伯のSラテ（通期） 1,020円

※「浜田画伯のSラテ」の作品詳細は、展覧会開幕後に公開します。

■「喫茶 はまだまさとティー」概要

会場：麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ

（東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1F）

開催期間：2025年10月19日（日）―2025年12月21日（日）

前期：2025年10月19日（日）―2025年11月18日（火）

後期：2025年11月19日（水）―2025年12月21日（日）

※10月17日（金）、18日（土）は入館日当日のスペシャルプレビューDAYチケットをお持ちの方に限り、コラボカフェのご利用が可能となります。(イートインのみ実施)

麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/azabudaihills_gallerycafe/

■麻布台ヒルズ ギャラリーカフェについて

「街全体がミュージアム」をテーマに誕生した麻布台ヒルズ。

その文化発信の拠点である「麻布台ヒルズ ギャラリー」に隣接する「麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ」は、アートやカルチャーを“食”を通じて体感できる特別なスポットです。展示やイベントと連動したオリジナルメニューは、アート、ファッション、エンターテインメントなど多彩な世界観を表現。作品を“鑑賞する”だけでなく、“味わう”ことで新たな体験へとつながります。

ここでしか出会えない一皿や一杯は、訪れる人に驚きや発見をもたらし、日常を豊かに彩るきっかけとなるはずです。

■ソルト・コンソーシアム株式会社について

ソルト・グループ株式会社の飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、2002年設立以来、イギリス・ロンドンにレストラン「engawa」をオープンし、国内では西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー「TOKYO NODE CAFE」など、東京を中心に多くの飲食店、商業施設の外食を手がけてまいりました。