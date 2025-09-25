浜田雅功、初の個展にあわせたコラボカフェ開催！「喫茶 はまだまさとティー」麻布台ヒルズ ギャラリーカフェに登場
麻布台ヒルズ ギャラリー（麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）では、2025年10月19日（日）から12月21日（日）まで、ダウンタウン・浜田雅功による初の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」を開催します。ソルト・コンソーシアム株式会社では、展覧会開催を記念してコラボカフェ「喫茶 はまだまさとティー」をオープンし、浜田雅功の独創的な世界観を体験できるオリジナルメニューを提供いたします。
浜田雅功展「空を横切る飛行雲」にあわせ、会場内ではコラボカフェ「喫茶 はまだまさとティー」をオープン。浜田本人が命名した店名や、直筆イラスト入りのオリジナルロゴが登場するほか、好物のチャーハンやコロッケをはじめ、作品をモチーフにしたスイーツやドリンクなど、展覧会ならではのオリジナルメニューを楽しめます。また、一部メニューはテイクアウトも可能で、麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ キオスクにてお買い求めいただけます。
■フードメニュー（全て税込）
結果発表ー！チャーハンプレート（前期）
1,980円
チャーハンと肉団子、揚げ春巻きの中華プレー
ト。浜ちゃん好みの細くてカリッなポテトフライ
を添えて。
浜ちゃんの”結果発表”ピック付き！
結果発表ー！チキンライスプレート（後期）
1,980円
チキンライスと大好物の"目玉焼きが乗ったハン
バーグ"のプレート。浜ちゃん好みの細くてカリッ
なポテトフライを添えて。
浜ちゃんの”結果発表”ピック付き！
普通でええねんコロッケサンド（通期）1,550円
優しい甘さのコロッケに関西風ウスターソース
をかけたコロッケサンドと懐かしいナポリタン
のセット。
結局こういう普通のやつが1番ええんよ。
■デザートメニュー（全て税込）
天才画伯のパレットケーキ（通期）1,580円
絵の具のようなフルーツホイップでパ
レットに見立てた天才画伯の額縁付
ケーキ。画伯の作品「モナリザ」「鶴」
「キリン」からランダムでお届け。
※「天才画伯のパレットケーキ」の作品詳細は、展覧会開幕後に公開します。
潮っ子の尼パフェ（通期）1,480円
浜ちゃんが小・中学校を過ごした地元
尼崎名物のたい焼きをドーン！
甘麴香るクリームや抹茶アイス、玄米フ
レークなど盛り込んだ和パフェ。
■ドリンクメニュー（全て税込）
はまだまさとティー（通期）980円
浜ちゃん命名！思わず口ずさみたくなる
「はまだまさとティー」は、浜ちゃんが好きな某有名
コーヒーチェーン店の味わいをヒントに、爽やかな柚子
の風味を聞かせた特製シトラスティー。
グラスのシールは剥がして持ち帰ってOK！
浜田ゴリラテ（通期）1,280円
今回のためだけに特別に制作された子ゴリラ
の乗ったドリンクはゴリラといえば？なお味。つ
ぶらな瞳から目が離せない！
浜田画伯のSラテ（通期）1,020円
ド"S“?の浜ちゃんが最近ハマっているらしい
"S"OYラテ。浜ちゃんおすすめのSOY多めでご提
供。画伯の作品「クジャク」「ねこ」「ペンギン」からラ
ンダムでお届けします。※HOTのみ
※「浜田画伯のSラテ」の作品詳細は、展覧会開幕後に公開します。
■テイクアウトメニュー（全て税込）
１.普通でええねんコロッケサンド（通期）680円
２.浜田ゴリラテ（通期） 1,280円
３.浜田画伯のSラテ（通期） 1,020円
※「浜田画伯のSラテ」の作品詳細は、展覧会開幕後に公開します。
■「喫茶 はまだまさとティー」概要
会場：麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ
（東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1F）
開催期間：2025年10月19日（日）―2025年12月21日（日）
前期：2025年10月19日（日）―2025年11月18日（火）
後期：2025年11月19日（水）―2025年12月21日（日）
※10月17日（金）、18日（土）は入館日当日のスペシャルプレビューDAYチケットをお持ちの方に限り、コラボカフェのご利用が可能となります。(イートインのみ実施)
麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/azabudaihills_gallerycafe/
■麻布台ヒルズ ギャラリーカフェについて
「街全体がミュージアム」をテーマに誕生した麻布台ヒルズ。
その文化発信の拠点である「麻布台ヒルズ ギャラリー」に隣接する「麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ」は、アートやカルチャーを“食”を通じて体感できる特別なスポットです。展示やイベントと連動したオリジナルメニューは、アート、ファッション、エンターテインメントなど多彩な世界観を表現。作品を“鑑賞する”だけでなく、“味わう”ことで新たな体験へとつながります。
ここでしか出会えない一皿や一杯は、訪れる人に驚きや発見をもたらし、日常を豊かに彩るきっかけとなるはずです。
■ソルト・コンソーシアム株式会社について
ソルト・グループ株式会社の飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、2002年設立以来、イギリス・ロンドンにレストラン「engawa」をオープンし、国内では西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー「TOKYO NODE CAFE」など、東京を中心に多くの飲食店、商業施設の外食を手がけてまいりました。