りんごの芳醇な味わいとシナモンの香りが楽しめる秋冬に人気の「アップルパイ」の味をチーズケーキで再現「小さなチーズケーキ　芳醇りんごのアップルパイ風味～香るシナモン～」

森永乳業株式会社

森永乳業は、「小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味～香るシナモン～」を10月1日（水）より全国にて期間限定発売いたします。

「小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生し、30年以上にわたりお客さまにご愛顧いただいているロングセラーのチーズデザートです。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時などに、家族みんなで楽しめる商品としてご好評いただいており、幅広い年代の方においしくお召し上がりいただけるような、人気の定番フレーバー（ブルーベリー、ストロベリー、レアチーズケーキ）を取り揃えています。



このたび発売する「小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味～香るシナモン～」は、秋冬に人気の「アップルパイ」の味をチーズケーキで再現した、ワクワク感のある一品です。りんごのコンポートのような芳醇な味わいと、アクセントのシナモンで、「アップルパイのフィリング」を想起させる味わいをお楽しみいただけます。

「小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味～香るシナモン～」をお召し上がりいただき、いやしのひと時をお過ごしください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1336-b153070bf094794264a16220a84e476c.pdf



１．商品特長

１.クリームチーズと、秋冬の人気スイーツ「アップルパイ」を組み合わせた、秋冬にぴったりの味わいです。

２.アップルパイのフィリングを食べているような、"芳醇な林檎の香りと味わい"を楽しめます。

３.アクセントにシナモンの香りがふわっと広がります。

４.糖質は、１個あたり1.9gです。（森永乳業調べ）

２．商品概要

１.商品名：小さなチーズケーキ 芳醇りんごのアップルパイ風味～香るシナモン～

２.種類別／名称：乳等を主要原料とする食品

３.包装形態：紙カルトン、アルミ箔

４.内容量：90g（15g×6個）

５.保存方法：10℃以下で冷蔵

６.エネルギー：(1個15ｇ当たり)エネルギー:49kcal

７.賞味期限：6ヶ月

８.主要ターゲット：ファミリー

９.主要売場：スーパーマーケット、一般小売店

１０.希望小売価格：390円（税別）

１１.発売日・地区：10月1日（水)より全国にて発売

１２.ＪＡＮコード：4902720 164955