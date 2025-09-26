こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ママもお子さまも“ふんわりリラックス”親子でお揃い『ルームウェア』
～マシュマロタッチのあったか素材で親子コーデを楽しもう～
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区https://www.akachan.jp/）は、親子でお揃いコーディネートが叶うママとお子さまの『ルームウェア』を2025年9月26日（金）より、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で発売いたします。
■『マシュマロストレッチシリーズ』オンラインショップはこちら：https://bit.ly/4gEnIxU
ママもお子さまも“ふんわりリラックス”できる親子でお揃いルームウェアが今年も登場。
昨年人気の「くま」はそのままに、新たに「シュナウザー」を加え、２つのデザインをラインナップ。
マシュマロのようなやわらかさと、もちもちの肌ざわりのあったか素材を採用しました。ベビー・キッズは昨年よりさらにサイズ展開を拡大し、70cmから120cmの幅広いサイズをご用意。ほどよい伸縮性でお子さまの寝返りをやさしくサポートします。
ママには産前から産後まで快適に過ごせるワンピースを揃え、おうち時間をもっと心地よく、親子でお揃いコーディネートで心に残る想い出が深まります。
【開発のコンセプト】
“親子で過ごすおうち時間も大切な想い出に残る時間にしてほしい”そんな想いから本企画が生まれました。
お揃いのルームウェアは、ママにとってもお子さまにとっても特別な1着となり、お揃いだからこそお子さまは自ら進んでお着替えが楽しめるのではないでしょうか。
「“お揃い”にすることで親子のコミュニケーションもより深まり、楽しいひと時をお届けしたい」と願いを込めて開発しました。
＜マタニティ＆ママ＞
【特長】
・ストレッチ素材なので体形が変化しても着用しやすい
・産前産後に着用できるゆったり設計のワンピース型
・フロントが半開できるので授乳がしやすい
・裾にスリットが入っていて動きやすく足さばきもスムーズ
ストレッチ素材でよく伸びるので変化する体を締めつけない
胸元は授乳もしやすい半開きタイプ
【商品概要】
■商品名：ルームワンピース マシュマロストレッチ
■サイズ：マタニティM～L
■カラー：ブラウン（くま）、グレー（シュナウザー）
■素 材：ポリエステル95％、ポリウレタン5％
■価 格：3,780円（税込4,158円）
＜ベビー・キッズ＞
“くま”と“シュナウザー”は、ママとお揃いコーデができます♪
【特長】
・ストレッチ素材なのでよく伸びて寝返りしやすい
・ラグラン仕様で肩や腕が動かしやすい
・パンツは深い股上でおなかをすっぽりカバー
・お名前ネーム付き
よく伸びるストレッチ素材
深い股上でおなかが出にくい
【商品概要】
■商品名：ねんね応援 長袖パジャマ マシュマロストレッチ
■サイズ：＜ベビー＞70・80・90・95cm
＜キッズ＞100・110・120cm
■カラー：＜ベビー＞ブラウン（くま）
＜キッズ＞グレー（シュナウザー）
■素 材：ポリエステル95％、ポリウレタン5％
■価 格：1,980円（税込2,178円）
<その他、デザインラインナップ>
『ねんね応援 長袖パジャマ マシュマロストレッチ』は、親子でお揃いのデザイン（くま・シュナウザー）以外にも豊富なデザインをご用意しています。
＜ベビー＞サイズ：70・80・90・95cm
＜キッズ＞サイズ：100・110・120cm
■『マシュマロストレッチシリーズ』オンラインショップはこちら：https://bit.ly/4gEnIxU
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
