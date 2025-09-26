「東京ゲームショウ2025」ネクソンブースの様子をお届け

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、2025年9月25日(木)から9月28日（日）まで千葉県・幕張メッセで開催中の「東京ゲームショウ2025」に、三人称視点（TPS）ルートシューター『The First Descendant』のブースを出展しております。本レポートでは、9月25日（木）ビジネスデイ1日目のネクソンブースの模様をご紹介いたします。

■コスプレイヤーと記念写真が撮れるフォトスポットゾーン

「東京ゲームショウ2025」特設ページ :https://tfd.nexon.com/ja/events/2025/09/tgs2025『The First Descendant』 「東京ゲームショウ2025」特設ページ

ネクソンブースでは、『The First Descendant』新シーズンの目玉コンテンツである「ホバーバイク」と、自分だけのコレクションスペース「ラウンジ」を再現したフォトスポットゾーンを設置し、『The First Descendant』のキャラクターを演じるコスプレイヤーとのフォトセッションをお楽しみいただけます。ブースには、9月25日（木）にコラボ実施が発表された大人気アクション『ベヨネッタ』より、ベヨネッタのコラボ衣装を身にまとったコスプレイヤーも早速登場し、注目を集めています。

『ベヨネッタ』コラボレーション トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=p9b0DThpjBw(https://www.youtube.com/watch?v=p9b0DThpjBw)

「ホバーバイク」ゾーン「ラウンジ」ゾーン

[コスプレイヤー]

■試遊体験コーナー

米倉みゆ（アルティメット・バニー）有川沙雪（アルティメット・ルーナ）月野もも（ベヨネッタ）

試遊体験コーナーには6台の試遊機（ゲームパッド使用）をご用意し、今夏にリリースされた新シーズン「突破（Breakthrough）」のデモ版を試遊いただくことができます。

■ブース来場でオリジナルグッズをプレゼント中

各フォトスポットを撮影してソーシャルメディアに投稿する、または試遊に参加いただくと、アクリルジオラマ、エコバッグ＆ステッカーパックなどの『The First Descendant』オリジナルグッズをプレゼントいたします。ぜひネクソンブースにご来場いただき、貴重な記念グッズをゲットしてください。

※グッズは各日予定数量に達し次第、配布終了となります。

▼9/27（土）は、会場からライブ配信実施！▼

アクリルジオラマエコバッグ＆ステッカーパック

一般公開初日となる9月27日（土）の開場前AM9：00より、『The First Descendant』10月のアップデート情報をお届けする開発ライブ配信を、ネクソンブースから実施いたします。配信ではブースの見所もご紹介いたしますので、会場に来られない方も、ぜひライブ配信を通じて現地の様子をお楽しみください！

●配信日時 ：2025年9月27日（土）AM9：00～

●視聴先：https://www.youtube.com/@FirstDescendant

■「The First Descendant」について https://tfd.nexon.com/ja/main

2024年7月にローンチした、『The First Descendant』は、Unreal Engine 5を採用した高画質グラフィックを特徴とする基本プレイ無料の次世代型TPSアクションRPGルートシューターです。本ゲームでは、プレイヤーは“継承者 (Descendant)”となり、人類の存続とアルビオンやイングリス大陸を守るために、100年以上前に次元を超え、破壊的なコロッサスを持ち込んだエイリアンの侵略者バルガスと戦うことが使命となります。プレイヤーは、様々なミッションやレイドを通じて強くなりながら、壮大な物語に出会い、ついに“継承者”の秘密を知ることになります。チームワークと戦術が鍵となる戦略的な4・8人用ボスレイドでは、プレイヤー同士の協力が不可欠です。また、ミッションやボスレイドで手に入る新たな装備や素材、アイテムは、プレイヤーのキャラクター育成に貢献します。

【タイトル概要】

・タイトル名：The First Descendant

・ジャンル：TPS協力型アクションRPGルーターシューター

・プレイ人数：最大8名

・対応プラットフォーム：PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X|S

・開発：NEXON Games Co., Ltd.

・発売日：2024年7月

・公式サイト：https://tfd.nexon.com/ja/main

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。