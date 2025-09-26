省エネ型空調機器需要の高まりにより、世界のスクロール式および吸収式チラー市場は2033年までに218.1億米ドルを突破する見込みです。
持続可能な冷却ソリューションへの需要拡大が、スクロール式・吸収式冷水機の市場成長を牽引
業界分析によると、世界のス
ロール式・吸収式冷水機市場は着実に成長しており、2024年の135億4000万米ドルから2033年には218億1000万米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）が4.89%に達することを意味します。企業や政府機関が、産業・商業施設におけるエネルギー効率と低排出量HVAC技術をますます重視していることが、この成長を後押ししています。
エネルギー効率と環境に優しい冷却が市場発展の核
スクロール式・吸収式冷水機は、従来の冷却システムに代わる持続可能なソリューションとして注目を集めています。コンパクトで低騒音、高信頼性を誇るスクロール式冷水機は、商業施設、特にオフィスビル、ホテル、病院などで普及が進んでいます。一方、廃熱や熱エネルギーを利用して稼働する吸収式冷水機は、エネルギーの再利用と排出量削減が不可欠な産業用施設や地域冷暖房システムで採用が進んでいます。
これらのシステムは、グリーンインフラへの移行、カーボンニュートラル目標、スマートビルディング技術など、世界的な潮流とよく合致しており、将来を見据えた気候制御戦略に不可欠な要素となっています。
主要地域における商業・産業分野の拡大が市場を牽引
スクロール式・吸収式冷水機市場は、先進国と新興国を問わず堅調な需要を示しており、北米、欧州、アジア太平洋地域が市場シェアの大部分を占めています。北米は、厳しいエネルギー効率規制と技術革新により、引き続き市場を牽引しています。一方、アジア太平洋地域（特に中国、インド、日本）は、工業化、都市化、大規模インフラプロジェクトの進展により、大きな成長の可能性を秘めています。
欧州では、古いHVACシステムの効率的な冷水機への更新が、省エネ改修事業やグリーンビルディング認証によって促進されています。中東・アフリカと南米では、政府のインセンティブや高温化による信頼性の高い冷却ソリューションへの需要の高まりにより、導入が進んでいます。
産業分野への応用が市場動向を変革
スクロール式冷水機は、データセンター、製薬研究所、商業ビルなど、小規模から中規模の用途で広く利用されています。これらの用途では、運転効率と省スペース設計が重要視されています。一方、吸収式冷水機は、発電所、石油化学工場、製造工場など、大規模な産業用途で主流となっています。産業界は、蒸気、温水、排ガスなどをエネルギー源とする吸収式冷水機がもたらす長期的なメリットを認識し始めており、これにより電力消費量と環境負荷を大幅に削減できることが期待されています。
政府の取り組みとESG規制が市場成長を加速
温室効果ガス排出量ゼロへの世界的な取り組み、LEEDやBREEAMなどの環境認証制度、そして環境規制の整備などにより、低炭素型HVAC技術の普及が促進されています。米国では、インフレ抑制法に基づく省エネ機器への税額控除や補助金制度により、企業によるシステムの更新投資が活発化しています。
同様に、日本のトップランナー制度、欧州のFガス規制、インドのエネルギー保存建築基準（ECBC）などは、官民問わず調達戦略において、スクロール式冷水機や吸収式冷水機の認知度と競争力を高めています。
