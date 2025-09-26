～教育ネット、富山県令和7年度「親子で学ぶ情報モラルとプログラミング体験事業」を受託～ 「親子で学ぼう！ミライを実感 体験型ワークショップ」開催
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は、令和7年度「親子で学ぶ情報モラルとプログラミング体験事業」（主催:青少年育成富山県民議会・後援:富山県/富山県教育委員会）を受託し、「親子で学ぼう！ミライを実感 体験型ワークショップ」を実施運営いたします。
本ワークショップでは、親子でインターネットのしくみや AI の基礎知識を学びながら、インターネットを安全に利用するためのルールづくりや、AIとScratchを活用したゲーム制作に取り組みます。
参加対象は富山県在住の小学校3年生以上の児童（ただし、小学校5・6年生を優先）とその保護者。親子で楽しく学びながら、未来に役立つ力を育む機会を提供いたします。
「親子で学ぼう！ミライを実感 体験型ワークショップ」概要
■開催日時・場所
■参加対象
富山県在住の小学校5・6年生の児童とその保護者
※小学校３年生以上応募可。ただし小学校5・6年生を優先します。
■募集人数
各会場、親子20組
■ワークショップの内容
（1）親子でインターネットを安全に使う方法を考え、利用についてのルールをつくる
（2）AIの仕組みを知る
（3）AIを活用したプログラミングでゲームをつくる（Scratch使用）
■参加費／無料
■主催／青少年育成富山県民議会
■後援／富山県・富山県教育委員会
【お申込みに際しての注意事項】
参加には、カメラ付きノートパソコンの持参が必須となります（親子で1台）
【お申込み方法】
下記ＵＲＬよりお申込みください。
https://edu-net.co.jp/toyama-workshop_confirmation
※申込み締め切りは各会場開催日の１週間前まで
※応募者多数の場合は抽選となります
・ワークショップ特設ページ
https://edu-net.co.jp/202510_11
■教育ネットについて
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・本社所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・富山オフィス： 富山県滑川市中川原６４
・代表者：代表取締役 大笹いづみ
・設立：2014年6月
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:桑名・柳瀬
電話：050-5799-9474
Email:info@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
