Audible¡¢ÃæÅç¤é¤â¤ÎºÇ¹â·æºî¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ¡Ù¤ò9·î26Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡¡ÃæÅç¤é¤â¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ëÇÐÍ¥ »³Æâ·½ºÈ¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÏ¯ÆÉ
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëAmazon¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢Audible¡Ë¤Ï¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÃæÅç¤é¤â¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ £±¡Ù¤ò»³Æâ·½ºÈ¤µ¤ó¤ÎÏ¯ÆÉ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ 2(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%A9%E3%81%AE%E8%B1%9A-2-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0FH32Y77P?qid=1756290165&sr=1-3&ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=G25V9AA5JGTDPZ3WTCSW&plink=fQd50DwaYBkQSJot&pageLoadId=rcNwB51Nhut2g1N5&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_3)¡Ù¡¦¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ 3(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%A9%E3%81%AE%E8%B1%9A-3-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0FH32MQ84?qid=1756290165&sr=1-2&ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=G25V9AA5JGTDPZ3WTCSW&plink=fQd50DwaYBkQSJot&pageLoadId=rcNwB51Nhut2g1N5&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2)¡Ù¤Ï 10 ·î°Ê¹ßÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ¡Ù¤Ï¡¢1994Ç¯¤ËÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊÄ¹ÊÔÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ÃæÅç¤é¤âºîÉÊ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¤Ç¤¹¡£¼ö½Ñ¡¦´ñ½Ñ¡¦¿·¶½½¡¶µ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤¬¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ö½Ñ°å¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¶µ¼ø¤ÎÂçÀ¸Éô¡Ê¤ª¤ª¤¦¤Ù¡ËÂ¿°ìÏº¡££±´¬¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤ò»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é´ñÀ×¤ò¤¦¤¿¤¦¿·¶½½¡¶µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÊ¡¦°ïÈþ¤òµß¤ª¤¦¤È¡¢ÂçÀ¸Éô¤Ï´ñ½Ñ»Õ¡¦¥ß¥é¥¯¥ë¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤ÇÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤àÄË²÷¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ï¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÇÂç³èÌö¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë»³Æâ·½ºÈ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯¡¢Åö»þ¿Íµ¤·àºî²È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢·àÃÄ¡Ö¾Ð»¦·³ÃÄ¥ê¥ê¥Ñ¥Ã¥È¥¢ー¥ßー¡×¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤ÎÃø¼Ô¡¢ÃæÅç¤é¤â¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Æ±·àÃÄ¤Ë½êÂ°¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¸å¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÃæÅç¤é¤â¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¾®Àâ¤ÎÏ¯ÆÉ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÃæÅç¤é¤âºîÉÊ¤ËÄ©¤ß¡¢Ë×¸å20Ç¯¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëºÇ¹â·æºî¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ¡Ù¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÃæÅç¤é¤âÊ¸³Ø¤Î¶â»úÅã¤È¤â¤¤¤¨¤ëº®ÆÙ¤È¥æー¥â¥¢¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤ÒAudible¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³Æâ·½ºÈ¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¦¥¬¥ê¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÈþÌ£¤¯¤Æ¡¢Ê´¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤«¤Ê¤È»×¤¿¤ï¡×¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¼èºàÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤é¤â¤µ¤ó¤¬ÆÝµ¤¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿º¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤í¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÏ·¼ãÃË½÷¤¬·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾®Àâ¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²þ¤á¤ÆÆÉ¤ß¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌÌÇò¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤À¤ÈÎ¯Â©¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£²»ÆÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁá¤¯Àè¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤é¤â¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤ò²»ÆÉ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¤é¤â¤µ¤ó¤ÎÊ¸¤ò¿ÈÂÎ¤ËÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¸Î¤«ÀÎ¡¢Æó¿Í¤Ç¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°Â¼ò¾ì¤Ç¼ò¤òÆÝ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡£¡×
¡ÚºîÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ 1
ÇÛ¿®Í½ÄêÆü¡§9·î26Æü
Ãø¼Ô¡§ÃæÅç¤é¤â
¥Ê¥ìー¥¿ー¡§»³Æâ·½ºÈ
URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0FH31BCX7
Ëâ¿À¥Ð¥¥ê¤Î¼ö½Ñ¥Ñ¥ïー¤òÃ¥¤¨¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ç¥±¥Ë¥¢¤òË¬¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÂÔ¤Á¤¦¤±¤ë¶ÃÅ·Æ°ÃÏ¤ÎÂç»ö·ï¡£¼ö½Ñ»Õ¡¢º¾µ½»Õ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÄË²÷ÌµÈæ¤ÎÂç³èÌö¡£ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢¨¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ 2(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%A9%E3%81%AE%E8%B1%9A-2-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0FH32Y77P?qid=1756290165&sr=1-3&ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=G25V9AA5JGTDPZ3WTCSW&plink=fQd50DwaYBkQSJot&pageLoadId=rcNwB51Nhut2g1N5&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_3)¡Ù¡¦¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ 3(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%A9%E3%81%AE%E8%B1%9A-3-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0FH32MQ84?qid=1756290165&sr=1-2&ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=G25V9AA5JGTDPZ3WTCSW&plink=fQd50DwaYBkQSJot&pageLoadId=rcNwB51Nhut2g1N5&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2)¡Ù¤Ï 10 ·î°Ê¹ßÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ê¥ìー¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
»³Æâ·½ºÈ¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á ¤¿¤«¤ä¡Ë
1971Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÇÐÍ¥¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡£¡Ø¾Ð»¦·³ÃÄ¥ê¥ê¥Ñ¥Ã¥È¥¢ー¥ßー¡Ù¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°Ê¹ß¡¢ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¶áºî¤ËÉñÂæ¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥³ー¥ë¥º¡×¡¢¡Ö²Ö¤ÈÎ¶¡×¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡×¡¢±Ç²è¡ÖÀãÉ÷ YUKIKAZE¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡¢¡ÖÌ±²¦R¡×¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×Åù¡£ÂÔµ¡ºî¤Ë¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Á¥§ー¥Û¥Õ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡×¡Ê11·î6Æü～¤Þ¤Ä¤â¤È»ÔÌ±·Ý½Ñ´Û¡¢KAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥¬¥À¥é¤ÎÆÚ¡Ù¤ÇAudibleÏ¯ÆÉ¥Ç¥Ó¥åー¡£
Audible¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë²»À¼¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¤äÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ëËÉÙ¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Ë¥åー¥¹¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Á´¥«¥¿¥í¥°90Ëü°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦11¥ö¹ñ¡ÊÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.audible.co.jp