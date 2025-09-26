【新店舗オープン】2025年秋、調布にコトモノマルシェがオープンします！

株式会社storyteller

株式会社storyteller(本社：東京都狛江市、代表取締役：新堀健太郎)は、京王線・京王相模原線調布駅直結のショッピングセンター「トリエ京王調布」にてコトモノマルシェの新店舗「コトモノマルシェ トリエ京王調布店」を2025年10月10日(金)にオープンが決定いたしました。

交通アクセスの良さや多摩川や神代植物公園など豊かな自然があることで住みやすい街としても人気の調布エリア。

「調布らしい“ちょっとステキ”な生活」をコンセプトにＡ・Ｂ・Ｃ３館から構成される商業施設「トリエ京王調布」。コトモノマルシェではお客様の声をリアルに反映させたお店づくりをコンセプトに、お客様とともに作っていくアクセサリーショップ、"今欲しいもの"が揃うセレクトショップを目指します。

店頭スタッフにこんなものが欲しい、といったリクエストもぜひ聞かせてください。

フロアはA館2階ファッションフロア、アズノウアズ前。「カワイイモノ」「イイモノ」を見つけに、ぜひお立ち寄りください。

トリエ京王調布A館2階フロア■気になるトリエ京王調布のセレクトと内装

店舗によってセレクトや店内装飾が異なるコトモノマルシェ。今回調布では、デイリーアクセサリーをメインに、バイヤーが全国より厳選したハンドメイドアクセサリーと合わせて、人気メーカー・ブランドアクセサリーも取り揃えます。アイテムはピアス、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、リング、ヘアアクセサリーなど、900～3,000円と比較的手頃な価格帯から展開。ちょっとしたお出かけに付けたい特別感のあるアクセサリーも提案します。街のアクセサリーショップとして地元のお客様に向けたセレクトを行う地域密着型の店舗です。

店内は2025年度ビジュアルコラボをするサンレモ秋ビジュアルがオープンを彩ります。色とりどりのネオン管も登場！ここだけに特別に制作した装飾もぜひお楽しみください。

■オープンを記念したイベントも開催

オープニングを記念して10/10(金)～10/19(日)には店頭アクセサリー50%OFFのオープニングセールを実施。（※一部アクセサリーを除く）またトリエ京王調布店限定、かつ数量限定で税込660円（税抜600円）の特別価格のアクセサリーも展開を予定しております。他店舗にはないラインナップも注目です。

新店舗オープニングスタッフも募集中

スタッフ全員が初めてのコトモノマルシェ。1からのお店づくりを楽しめます。

求人サイトはこちら(https://jp.indeed.com/viewjob?jk=69e9658715e7aed3&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic)から

コトモノマルシェトリエ京王調布店

〒182-0024

東京都調布市布田4-4-22 トリエ京王調布A館2階

TEL...070-9399-3163

OPEN＞10：00～21：00