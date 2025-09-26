iYell株式会社 執行役員CHRO 伊東 拓真がセミナー登壇！【不動産テック界隈M＆A事情】第33回ビジネスマッチング部会
iYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田光洋、以下「iYell」）の執行役員CHRO（最高人事責任者）である伊東拓真が、10月9日に行われる【不動産テック界隈M＆A事情】第33回ビジネスマッチング部会に登壇することをお知らせします。
《 セミナー詳細 》
【不動産テック界隈M＆A事情】第33回ビジネスマッチング部会
2022年の初開催以来、不動産テック協会主催・ビジネスマッチング部会では、これまで延べ1100名以上の方にご来場いただいております。
会場にご来場の方々に向けたイベント参加特典として毎回名刺交換会を開催しており、登壇中は、皆様、飲み物（アルコール含む）と軽食を片手に、リラックスした状態でビジネスマッチングのご提案を聞いていただくというスタイルも大変好評でございます。
第33回登壇者様
基調講演 デロイトトーマツ小池様
株式会社GA technologies
株式会社ランディックス
iYell株式会社
今回は、不動産テック界隈M＆A事情と題し、
実際の経験者へのインタビューを通じ、現場ならではのリアルな視点からM&Aに関する知見を深掘りします。
主催：一般社団法人 不動産テック協会
開催日時：2025年10月9日（木）18：00～20：00
形式：オンライン（Zoom）＋オフラインのハイブリッド形式
申込締切：2025年10月9日（木）12：00
申込先：https://retech.doorkeeper.jp/events/189664
参加費用：無料（不動産テック協会会員の方、一般の方（オンラインでのご参加））
2,000円（一般の方（来場））
《 会社概要 》
会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）
代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋
本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階
設立日：2016年5月12日
払込資本金：82.7億円（2025年6月末時点）
コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/(https://iyell.co.jp/)
採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/(https://recruit.iyell.co.jp/)
新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/(https://recruit.iyell.co.jp/graduate/)
公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook(https://iyell.co.jp/iyellook)