預金口座数700万突破

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、2025年9月20日時点での預金口座数（注1）が700万を突破したことをお知らせします。

※各年の数値は当該年度期末時点の数値です。（例：2008年度は2009年3月末時点）

auじぶん銀行は、2008年の設立以来、お客さまに最も身近に感じてもらえる銀行を目指し、便利でおトクな金融サービスの提供に取り組んできました。2020年にはauじぶん銀行に商号を変更、au経済圏における中核銀行として、成長を続けています。

2025年3月には、マイナンバーカードで口座開設の申し込みをいただくと最短当日に口座開設が可能になりました。これにより、アプリにおけるマイナンバーカードを利用した申込率が従来の約28％から7月末時点で約86％へと大幅に向上するなど、お客さまにとってより便利にお使いいただけるサービス提供を実現しています。

今後もお客さまの多様なニーズに応えるべく、2025年10月1日より「じぶんプラス」の最上位である“プレミアムステージ”に該当するお客さまを対象に、円普通預金金利が年0.55％（税引後 年0.43％）(注2)となる金利優遇プログラム「プレミアム金利優遇」の開始を予定しています。さらに「auマネ活 金利優遇」を合わせてご利用いただくと、合計年0.65％（税引後 年0.51％）(注2・注3)となり、いずれもネット銀行最高水準の金利(注2・注4)です。

（注1）「円普通預金」の口座数

（注2）2025年8月18日現在

（注3）auマネ活 金利優遇特典の毎月の上乗せ金利の適用は、平均残高1,000万円までとなります。

（注4）ネット銀行とは、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、PayPay銀行、大和ネクスト銀行、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行、みんなの銀行を指します。

■口座開設申込

https://www.jibunbank.co.jp/account/

■プレミアム金利優遇

https://www.jibunbank.co.jp/program/premium_stage/

■auマネ活 金利優遇

https://www.jibunbank.co.jp/program/au_plan/

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」する銀行へとさらなる発展を遂げてまいります。

以上