〈 Laline×草川直弥 〉 タイアップキャンペーン開始！甘くリッチな「SHEA&KUKUI」に包まれる
高保湿ラグジュアリーライン「SHEA&KUKI(シア＆ククイ)」は、10月3日(金)より新たなパッケージで生まれ変わり、俳優・草川直弥さんを起用したタイアップキャンペーンを開始。
草川直弥さんのやわらかな雰囲気と、甘い魅力あふれる表情の特別ビジュアルを公開いたします。
さらに、恋人と過ごすような“ゼロ距離感”の心ときめくショートムービーで、草川さんとの特別な時間をシェアしたような高揚感をお届けします。
対象期間中に全国のLaline店舗と、公式オンラインショップで商品をご購入いただいたお客様に、ここでしか手に入らない「オリジナルノベルティ」をプレゼントいたします。※無くなり次第、終了となります。
【キャンペーン概要】
開始日：2025年10月3日(金)～10月31日(金)
全国のLaline店舗および公式オンラインストアにて
■限定ノベルティトレカ(1種)
条件：税込4,950円お買い上げごとに、1枚プレゼント。
※無くなり次第終了
■SHEA&KUKUI トレカ付き限定セット(1種)
8,250円(税込)
【内容】
・シークレットトレカ
・リッチボディクリーム 250ml
・ハンドクリームSPF15 30ml
・リップバームSPF30 10g
・ギフトバッグ
※無くなり次第終了
【特設ページ】
https://www.laline.jp/lp/sheakukui25sp.html
プロフィール草川直弥
1998年4月6日生まれ。東京都出身。
俳優としてメ～テレ『his～恋するつもりなんてなかった～』では主演を務め、その後も日本テレビ『HiGH&LOW THEWORST EPISODE.O』、フジテレビ『問題物件』、TOKOYMX『低体温男子になつかれました。』、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind-序奏・終奏-』など数多くの映像作品に出演。今年、舞台「サザエさん」（明治座/新歌舞伎座）へも出演し活動の幅を広げている。また5人組ダンス&ボーカルグループ・ONE N' ONLYのメンバーとしても活動しており、今年6月にメジャーデビュー。今年春に開催されたツアーでは日本武道館2Daysをファイナルに迎え、全公演SOLDOUTさせ完走。