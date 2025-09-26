世界の生コン（RMC）市場規模：2031年に6,657億米ドルへ成長、CAGR4.5％で拡大する持続可能な建設需要と市場展望
世界の生コン（RMC）市場は、2022年に4,480億米ドルと評価され、2031年までに6,657億米ドルへと拡大すると予測されています。2023年から2031年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）4.5％で着実な成長を遂げる見込みです。この成長は、都市化の進展、インフラ整備需要の増加、そして高品質な建設材料への需要拡大によって支えられています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/ready-mix-concrete-market
生コン（RMC）の特性と需要拡大の背景
生コンは、水、セメント、骨材、副材料を法定比率に基づいて混合した製品で、目標とする耐久性や安定性を実現できる点が大きな特徴です。従来の現場練りコンクリートと比較して、品質の一貫性、施工効率、利便性の面で優位性があるため、世界各地で急速に需要を獲得しています。特に大規模建設現場では、均一な品質を短時間で供給できるRMCの価値が高まっています。
主要な用途分野
RMCは、商業施設や住宅建築、製造業の工場建設、さらには道路や橋梁などの公共インフラ事業に広く利用されています。都市部の再開発やスマートシティ構想の推進によって、住宅需要の増加や商業施設の拡張が進み、RMCの利用シーンは一層拡大しています。また、インフラ整備が急速に進む新興国では、政府主導の大型プロジェクトが市場を牽引しています。
技術革新と品質管理の重要性
RMC市場の成長を後押ししている要因の一つに、製造技術や輸送システムの進化があります。自動計量システムやデジタル化による混合比率の精密管理により、従来以上に均質な品質が確保されるようになりました。また、長距離輸送や気候条件への対応が可能となり、地域に依存しない安定供給が実現しています。こうした技術的進展は、持続可能な建設業の基盤を支える重要な要素です。
環境対応と持続可能性への取り組み
近年、環境負荷低減は建設業界全体の大きな課題となっています。セメント製造は二酸化炭素排出量が多いため、RMC業界でもエコフレンドリーな副材料の導入や、再生骨材の利用などが注目されています。また、グリーンビルディング規格や各国の環境政策が普及する中で、低炭素型RMCや高耐久・高性能コンクリートの開発が加速しています。今後は環境対応型の製品が市場競争力を高める決定的な要因となるでしょう。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/ready-mix-concrete-market
地域別の市場展開
アジア太平洋地域は、都市化の急速な進展とインフラ投資の拡大により、世界のRMC市場を牽引しています。特に中国やインドでは、都市再開発や道路建設の需要が旺盛です。北米や欧州では、既存インフラの改修や持続可能な建築へのシフトが市場を支えています。一方、中東・アフリカ地域では、エネルギー関連インフラや新都市計画の進展に伴い需要が拡大しています。
主要な企業:
● Vicat SA
● Vulcan Materials Company
● CRH plc
● HeidelbergCement AG
● UltraTech Cement Limited
● SIKA group
● CEMEX S.A.B. de C.V.
● Holcim Ltd
● ACC Limited
● Barney & Dickenson, Inc
セグメンテーションの概要
タイプ別
● トランジットミックスコンクリート
● セントラルコンクリート
● シュリンクミックスコンクリート
アプリケーション別
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/ready-mix-concrete-market
生コン（RMC）の特性と需要拡大の背景
生コンは、水、セメント、骨材、副材料を法定比率に基づいて混合した製品で、目標とする耐久性や安定性を実現できる点が大きな特徴です。従来の現場練りコンクリートと比較して、品質の一貫性、施工効率、利便性の面で優位性があるため、世界各地で急速に需要を獲得しています。特に大規模建設現場では、均一な品質を短時間で供給できるRMCの価値が高まっています。
主要な用途分野
RMCは、商業施設や住宅建築、製造業の工場建設、さらには道路や橋梁などの公共インフラ事業に広く利用されています。都市部の再開発やスマートシティ構想の推進によって、住宅需要の増加や商業施設の拡張が進み、RMCの利用シーンは一層拡大しています。また、インフラ整備が急速に進む新興国では、政府主導の大型プロジェクトが市場を牽引しています。
技術革新と品質管理の重要性
RMC市場の成長を後押ししている要因の一つに、製造技術や輸送システムの進化があります。自動計量システムやデジタル化による混合比率の精密管理により、従来以上に均質な品質が確保されるようになりました。また、長距離輸送や気候条件への対応が可能となり、地域に依存しない安定供給が実現しています。こうした技術的進展は、持続可能な建設業の基盤を支える重要な要素です。
環境対応と持続可能性への取り組み
近年、環境負荷低減は建設業界全体の大きな課題となっています。セメント製造は二酸化炭素排出量が多いため、RMC業界でもエコフレンドリーな副材料の導入や、再生骨材の利用などが注目されています。また、グリーンビルディング規格や各国の環境政策が普及する中で、低炭素型RMCや高耐久・高性能コンクリートの開発が加速しています。今後は環境対応型の製品が市場競争力を高める決定的な要因となるでしょう。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/ready-mix-concrete-market
地域別の市場展開
アジア太平洋地域は、都市化の急速な進展とインフラ投資の拡大により、世界のRMC市場を牽引しています。特に中国やインドでは、都市再開発や道路建設の需要が旺盛です。北米や欧州では、既存インフラの改修や持続可能な建築へのシフトが市場を支えています。一方、中東・アフリカ地域では、エネルギー関連インフラや新都市計画の進展に伴い需要が拡大しています。
主要な企業:
● Vicat SA
● Vulcan Materials Company
● CRH plc
● HeidelbergCement AG
● UltraTech Cement Limited
● SIKA group
● CEMEX S.A.B. de C.V.
● Holcim Ltd
● ACC Limited
● Barney & Dickenson, Inc
セグメンテーションの概要
タイプ別
● トランジットミックスコンクリート
● セントラルコンクリート
● シュリンクミックスコンクリート
アプリケーション別