『勝利の女神：NIKKE』より、フィギュア「勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート」の受注開始!!【2025年9月26日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『勝利の女神：NIKKE』より、フィギュア「勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート」の受注を開始いたします。
「海賊マストだぁ！私と一緒に宝島を探さないかぁ？」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329743&id=bodyimage1】
戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～「勝利の女神：NIKKE」より、
海賊に憧れるイージス部隊のマストがパイレーツハート衣装にてAMAKUNIよりフィギュアとなって登場！
少し照れたような、可愛い笑顔のマストを立体化。
セクシーな水着衣装や迫力ボディはもちろん、
濡れて少し透けたシャツ、艶やかな髪、胸元のドクロマークやサンダルの細かい装飾、
砂浜をイメージした台座や足元のカニに至るまで忠実に再現。
右腕に留まる相棒のモーガンもしっかりと造形しました。
地上の海を楽しむセクシーで可愛いマスト。
海賊を目指す元気いっぱいな彼女の魅力を存分にお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329743&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329743&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329743&id=bodyimage4】
◆商品情報◆
●商品名／勝利の女神：NIKKE マスト：パイレーツハート
●価格／23,100円（税込）
●受注期間／2025年9月26日～11月11日
●発売／2026年3月～4月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1/7スケール 全高約25.5cm（頭頂部まで約25cm）
●原型製作／鈴木葉月
●彩色見本製作／星名詠美
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932525938
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）SHIFT UP CORP.
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
配信元企業：株式会社ホビージャパン
