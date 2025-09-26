【講座開催のご案内】二松学舎大学と倉敷市の連携講座を開催します（於：倉敷市）
二松学舎大学と倉敷市は、両者間の連携協力に関する協定（2016年3月12日締結）に基づき、2025年11月２日（日）に岡山県にある倉敷市立美術館で、連携講座を開催いたします。
本講座は２部制で、１部には本学文学部の長谷川豊輝専任講師、２部には本学文学部の小山聡子教授が登壇し、岡山県に伝わる桃太郎伝説にちなみ「鬼」に関するテーマで講演をします。講演内容等の詳細は、以下のチラシよりご確認ください。
また、参加にはお申し込みが必要です。ご興味のある方は、申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG8Yb8t_kdW_pBZlnmnZZo_JZA8RppEktO04S5c-FcuB_Bg/viewform)よりお申し込みください。（チラシに記載されている二次元コードからもお申込みいただけます）。皆さまのご参加をお待ちしています。
- 開催概要
日 時：2025年11月２日（日）13：00～15：30 ※開場・受付開始は12:30です。
参加費：無料
定 員：200名 ※お申し込みの締め切りは10月22日（水）16時です。定員に達し次第、受付を終了
します。
会 場：倉敷市立美術館 講堂（岡山県倉敷市中央2-6-1）
主 催：二松学舎大学
共 催：倉敷市
- 講演の題目および講師
I部「鬼をはらう――古代の歴史書と鬼――」講師：長谷川 豊輝（二松学舎大学文学部専任講師）
II部「鬼退治の歴史と桃太郎」 講師：小山 聡子（二松学舎大学文学部教授）
【お問い合わせ先】
二松学舎大学
〒102-8336 東京都千代田区三番町6-16
＜講座に関すること＞
地域・産学連携室
E:mail：s-renkei@nishogakusha-u.ac.jp
＜取材の申し込みに関すること＞
広報課
TEL：03-3261-1292（月～金：9時～16時30分）
E:mail：k-koho@nishogakusha-u.ac.jp
【二松学舎とは】
1877年（明治10年）10月10日、明治法曹界の重鎮でもあった漢学者三島中洲により、漢学塾二松学舎が設立。
現在、学校法人二松学舎は、文学部（4学科12専攻）、国際政治経済学部（2学科4専攻）を擁する二松学舎大学と大学院（文学研究科、国際政治経済学研究科、国際日本学研究科）、その併設校として附属高等学校・附属柏高等学校・附属柏中学校を設置している。
■学校法人二松学舎（理事長：水戸 英則）
URL：https://www.nishogakusha-u.ac.jp/houjin/
建学の精神：「東洋の精神による人格の陶冶」「己ヲ修メ人ヲ治メ一世二有用ナル人物ヲ養成ス」
＜設置校＞
■二松学舎大学（学長：佐藤 晋）
URL：https://www.nishogakusha-u.ac.jp/
【キャンパス】
-九段キャンパス(東京都千代田区三番町6-16)
-柏キャンパス(千葉県柏市大井2590)
【学部(学科) 】
-文学部（国文学科、国際日本・中国学科、都市文化デザイン学科、歴史文化学科）
※2025年４月1日より、中国文学科は「国際日本・中国学科」に名称変更
-国際政治経済学部（国際政治経済学科、国際経営学科）
【大学院】
-文学研究科（国文学専攻、中国学専攻）
-国際政治経済学研究科（国際政治経済学専攻）
-国際日本学研究科（国際日本学専攻）
■二松学舎大学附属高等学校（校長：鵜飼 敦之）
URL：https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/index.html
■二松学舎大学附属柏中学校・高等学校（校長：七五三 和男）
URL：https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/