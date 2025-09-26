【山口県宇部市】10月13日（月・祝）「宇部アーバンスポーツフェス2025」開催！

宇部市

都市型スポーツの魅力を一堂に集めた「宇部アーバンスポーツフェス2025」を、10月13日（月・祝）に、恩田スポーツパークで開催します。

今年で3回目となる「宇部アーバンスポーツフェス」は、このフィールドを生かして多彩な大会やイベントを繰り広げ、これまで以上に多くの方々にアーバンスポーツの魅力を発信していきます。

オープニングとエンディングでは、山口県のイベント名物、「もちまき」を実施することが決定しました。ぜひ、会場でお楽しみください！

宇部アーバンスポーツフェス2025 :https://ubeusfes.jp/

日時

令和７年１０月１３日（月・祝）１０時～１６時

会場

恩田スポーツパーク（宇部市恩田町四丁目１番４号）

タイムスケジュール

コンテンツ

１.スケートボード大会「SKATEBOARD UBE ONDA JAM 2025」

恩田スポーツパーク :https://www.google.com/maps/place/%E6%81%A9%E7%94%B0%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%85%AC%E5%9C%92/@33.9452853,131.2677666,1052m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x354380b1932a99cd:0xb7ad3c1b8a8ba707!8m2!3d33.9452853!4d131.2703415!16s%2Fg%2F1210m8xg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

宇部市の新しいスケートボードスポットとしてオープンした都市型スポーツ広場で「SKATEBOARD UBE ONDA JAM 2025」の開催が決定！

興奮のジャムセッションとゲストに瀬尻稜さんも来場し大会を盛り上げます！

観戦無料！初代王者はいったい誰の手に？

時 間 １０時００分～１５時３０分場 所 都市型スポーツ広場（スケートボードエリア）その他 観戦自由（無料）

◆大会ゲスト：瀬尻 稜（せじり りょう）

瀬尻 稜（せじり りょう/スケートボード）

ワールドカップ日本人初優勝（2013年）

若干16歳にして3年連続4度に渡りAJSA（日本スケートボード協会）プロツアータイトルを獲得。

幼い頃からアジアを中心とした国内外での大会に参戦し、11歳の時に最年少AJSA グランドチャンピオンを獲得。

その後も挑戦の場を世界へ広げていき、世界の“Ryo”へとその名を轟かせている。スケートボードのイメージを大きく変化させているスケーターの一人と言っても過言ではない。

２.ブレイキン大会「UBE BREAK BATTLE 2025」

パリオリンピックブレイキン日本人唯一の審査員が来場！

「UBE BREAK BATTLE 2025」を初開催。

観戦無料！Crew（チーム）バトル・U-15バトルで未来のスターが誕生する瞬間を見逃すな！

時 間 １０時００分～１５時３０分場 所 にぎわい交流施設※決勝は屋根付きグラウンド内 容 U15部門、Crew（チーム）部門その他 観戦自由（無料）

◆JUDGEムーブ

審査員によるブレイキンパフォーマンス

観戦者向けコンテンツ開催！「Instagram 写真投稿コンテスト」

時 間 １４時５０分頃場 所 屋根付きグラウンド

イベント翌日の10月14日 23時59分までの期間中、Instagramの投稿に#UBB2025とタグをつけて投稿

※ブレイクダンスのイベント会場内であれば、踊っている写真以外でもOK！

※厳正な審査により、入賞者には賞品を発送させていただきます。

３.ショーケース「DOUBLE DUTCH」

時 間 １. １０時２０分～１０時４０分２. １４時２０分～１４時４０分場 所 屋根付きグラウンド（ステージ）

◆パフォーマー：Fat man Crew

Fat man Crew/ダブルタッチ

2008年結成。2016年にダブルダッチ世界チャンピオンに輝く。

関西を中心に全国各地でダブルダッチのパフォーマンスやダブルダッチ講習会、ダブルダッチ指導、メディア出演、吉本新喜劇の舞台出演など幅広く活動中のダブルダッチチーム。

日本ダブルダッチ協会公認 ダブルダッチインストラクターチームとして、ダブルダッチの普及活動にも専念し現在でも毎月2～4校程度、ダブルダッチのワークショップで訪問をしている。

４.3x3エキシビジョンマッチ

スリストム広島の他に、3×3プロチームが2チーム参戦！

宇部の街で熱いエキシビジョンマッチを開催！3×3のスピード感とダイナミックさを体感してください！

体験会の一部は申し込みフォームによる事前申込制となります。

【申込期限】令和７年９月３０日（火）

※申込多数の場合、抽選となりますのでご了承ください。

時 間 １２時３０分～１３時５０分場 所 都市型スポーツ広場（３人制バスケットボールコート）その他 観戦自由（無料）アーバンスポーツ等体験会詳細を見る :https://ubeusfes.jp/

５.スケートボード体験会【要申込】

対 象 小学生以上（スケートボード初心者）

時 間 （１）１２時４０分（２５分間）

（２）１３時１０分（２５分間）

場 所 都市型スポーツ広場（スケートボードエリア）

定 員 各回１５名（申込多数の場合抽選）

そ の 他 スケートボード、ヘルメット、サポーターの貸与あり

申し込みフォーム（スケートボード） :https://logoform.jp/form/yuJH/1190555６.ブレイキン体験会【要申込】

対 象 小学生以上（ブレイキン初心者）

時 間 （１）１１時３０分（３０分間）

（２）１３時００分（３０分間）

場 所 屋根付きグラウンド（ステージ側）

定 員 各回１５名（申込多数の場合抽選）

申し込みフォーム（ブレイキン） :https://logoform.jp/form/yuJH/1191185７.ダブルタッチ体験会【要申込】

対 象 小学生以上（小学生以下でもジャンプができればOK）

時 間 （１）１０時５０分（４０分間）

（２）１３時４０分（４０分間）

場 所 屋根付きグラウンド（ステージ側）

定 員 各回２５名（申込多数の場合抽選）

申し込みフォーム（ダブルタッチ） :https://logoform.jp/form/yuJH/1191483８.パルクール体験会

対 象 ３歳以上

時 間 （１）１０時３０分～１１時２０分

（２）１２時３０分～１３時２０分

（３）１４時３０分～１５時１０分

場 所 多目的グラウンド（ライト側）

定 員 （１）３０名（２）３０名（３）２５名

受付方法 各回開始時間の３０分前から実施場所受付テントにて受付開始

定員になり次第受付終了

９.パルオニ（パルクール鬼ごっこ）

対 象 ３歳以上

時 間 （１）１１時２０分～１２時１０分

（２）１３時２０分～１４時１０分

（３）１５時１０分～１５時４０分

場 所 多目的グラウンド（ライト側）

定 員 （１）４０名（２）４０名（３）３０名

受付方法 各回開始時間の３０分前から実施場所受付テントにて受付開始

定員になり次第受付終了

１０.３×３（３人制バスケットボール）【要申込】

対 象 小中学生

（１）バスケットボール初心者・未経験者

（２）バスケットボール経験者

時 間 （１）１０時３０分（６０分間）※バスケットボール初心者・未経験者

（２）１４時４０分（６０分間）※バスケットボール経験者

場 所 都市型スポーツ広場（３人制バスケットボールコート）

定 員 各回３０名（申込多数の場合抽選）

そ の 他 自身のバスケットボール持ち込み可

申し込みフォーム（３×３） :https://logoform.jp/form/yuJH/1203882１１.宇部式オブスタクルコース体験会

対 象 ３歳以上

時 間 １０時３０分～１５時３０分

場 所 多目的グラウンド（レフト側）

定 員 随時対応

１２.ピックルボール体験会【要申込】

対 象 小学生以上

※小学生は保護者同伴

時 間 （１）１０時３０分～１１時２０分

（２）１１時３０分～１２時２０分

（３）１３時３０分～１４時２０分

（４）１４時３０分～１５時２０分

場 所 俵田翁記念体育館

定 員 各回２０名（申込多数の場合抽選）

そ の 他 室内用シューズ持参

申し込みフォーム（ピックルボール） :https://logoform.jp/form/yuJH/1202542１３.フリー体験ゾーン

対 象 どなたでも

時 間 １０時３０分～１５時３０分

場 所 俵田翁記念体育館

定 員 随時対応

内 容 卓球やクライミング等

そ の 他 室内用シューズ持参

山口名物「もちまき」（２回実施）

１.オープニング １０時

２.フィナーレ １５時５０分

宇部アーバンスポーツフェス2025 :https://ubeusfes.jp/詳細はこちら