【株式会社HRize】ラスベガスで行われたHRTech2025の現地レポートを公開しました。

写真拡大

株式会社HRize

株式会社HRize（読み：エイチアライズ、代表取締役社長：岩見直哉、以下「HRize」）は、”勝ちたい企業に人事戦略を届ける”HR Strategic Campanyとして、人事支援のプランを改めて明確にし、お客様にとってわかりやすいサービス体系を提供する準備が整いましたことを報告いたします。


HRize会社公式HP(https://www.hrize.jp/)





■HRTechとは？

https://www.hrtechnologyconference.com/



HR Tech 2025は、「Be the Change」を掲げ、人とテクノロジーでHR変革を加速する世界最大級の見本市です。

7,200名超が集い、275名以上の登壇者による200以上のセッションと、400社超の出展で最新プロダクトを一気に比較・体験できます。 採用、タレントマネジメント、L&D、生産性まで、実務に直結するトレンドと具体施策を網羅し、会場での製品デモ比較により“数カ月分の調査時間”を短縮可能です。

さらにPitchfest、Women in HR Tech、エグゼクティブ戦略サミットなど特別プログラムも併催。「Connections that Count」を体現する濃いネットワーキングで、HRの“いま”と“次”を結ぶ実践知が得られる場です。



■現地レポート

【HRTech 総括】AgenticAIの浸透と、HRの果たすべき役割とは？(https://note.com/hrize_inc/n/ne056a8ad8e7f?magazine_key=m3dd89a667707)


　こちらは総集編として、アメリカのAIの現在地と、AI時代のHRのあり方について考察しています。



HRTech2025＠ラスベガス　まとめ(https://note.com/hrize_inc/m/m3dd89a667707)


　こちらは記事一覧です。弊社記事に加え、同じく現地に行っていたEvery(https://every-co.com/)の記事も乗せております。



弊社のレポートは主に3つで構成されています。


１.HRTechConf Report　１～９



　HRTechで実施された、カンファレンスや講演のレポートです。


　現地企業のリアルなAIの浸透や考え方を知ることができます。



２.周辺記事



　展示会やまとめ、HRのTechの歩き方を紹介しています。



３.HRTechコラム



　コラム的にラフな記事です。息抜き程度に読んでもらえたらと思いますが、


　カルチャーや感じたことが最終的な考察につながっています。



■おすすめ記事一覧

★★カンファレンス編★★



【HRTechConf Report-9-】デザインによる持続可能性：ワークフォースプランニングの未来(https://note.com/hrize_inc/n/n8aeb494b41ef?magazine_key=m3dd89a667707)



ワークフォースプランニング：端的にいうと人員計画のこと。AIの登場でどう人員計画の組み方が変わるか？



【HRTechConf Report-6-】すべてを破壊して市場で勝つ(https://note.com/hrize_inc/n/n83f2b0e9e54d?magazine_key=m3dd89a667707)



今回のHRTechでしきりに言われていた「Disrupt：破壊」


AIはこれまでの業務の常識を覆すため、一旦人の固定概念や構築してきたものを破壊し、AIをパートナーとすることを前提としましょう、という記事。


大変だがそれを先にやった会社が勝つ。



【HRTechConf Report-3-】HRの再構想(https://note.com/hrize_inc/n/nc1a4dfd27372?magazine_key=m3dd89a667707)



AI時代に各リーダーが持つべき資質に関して



★★歩き方編★★


【HRTechコラム】英語苦手マンなりのHRTechの歩き方（カンファレンス編）(https://note.com/hrize_inc/n/na6cfab89ef8e?magazine_key=m3dd89a667707)


【HRTech Expo】英語ができないなりの展示会の回り方と出展企業紹介(https://note.com/hrize_inc/n/n09d14b86c479?magazine_key=m3dd89a667707)


■お問合せ先

サービス導入のお問い合わせはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT6kQw_3P3E1GFnsXSoKMJN6okqgax2wUx7X-OR3R4t93Waw/viewform)まで！



※営業目的のお問い合わせは別フォームがございますので、こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemOrqpD-6qInk1Rm-zt1_V4GPt01AetEZwQM0QTzb3wpVeWA/viewform)をご利用ください。



HRTechについての詳細聞きたいみたいな人もOKです！



■HRizeについて

HRizeは「勝ちたい会社に人事戦略を届ける」HRストラテジックカンパニーです。



経営課題を人と組織の視点から再定義し、ビジネスを深く理解した上で、実行可能な人事戦略を設計・伴走します。採用・制度・カルチャーまで一貫して扱うことで、戦略的に“市場で勝てる組織”をつくるサポートをさせていただきます。



名称 ：株式会社HRize
設立 ：2024年6月　


代表取締役社長 ：岩見直哉　　


URL ：https://www.hrize.jp/