【株式会社HRize】ラスベガスで行われたHRTech2025の現地レポートを公開しました。

株式会社HRize（読み：エイチアライズ、代表取締役社長：岩見直哉、以下「HRize」）は、”勝ちたい企業に人事戦略を届ける”HR Strategic Campanyとして、人事支援のプランを改めて明確にし、お客様にとってわかりやすいサービス体系を提供する準備が整いましたことを報告いたします。

■HRTechとは？

HR Tech 2025は、「Be the Change」を掲げ、人とテクノロジーでHR変革を加速する世界最大級の見本市です。



7,200名超が集い、275名以上の登壇者による200以上のセッションと、400社超の出展で最新プロダクトを一気に比較・体験できます。 採用、タレントマネジメント、L&D、生産性まで、実務に直結するトレンドと具体施策を網羅し、会場での製品デモ比較により“数カ月分の調査時間”を短縮可能です。



さらにPitchfest、Women in HR Tech、エグゼクティブ戦略サミットなど特別プログラムも併催。「Connections that Count」を体現する濃いネットワーキングで、HRの“いま”と“次”を結ぶ実践知が得られる場です。

■現地レポート

【HRTech 総括】AgenticAIの浸透と、HRの果たすべき役割とは？(https://note.com/hrize_inc/n/ne056a8ad8e7f?magazine_key=m3dd89a667707)

こちらは総集編として、アメリカのAIの現在地と、AI時代のHRのあり方について考察しています。

HRTech2025＠ラスベガス まとめ(https://note.com/hrize_inc/m/m3dd89a667707)

こちらは記事一覧です。弊社記事に加え、同じく現地に行っていたEvery(https://every-co.com/)の記事も乗せております。

弊社のレポートは主に3つで構成されています。

１.HRTechConf Report １～９

HRTechで実施された、カンファレンスや講演のレポートです。

現地企業のリアルなAIの浸透や考え方を知ることができます。

２.周辺記事

展示会やまとめ、HRのTechの歩き方を紹介しています。

３.HRTechコラム

コラム的にラフな記事です。息抜き程度に読んでもらえたらと思いますが、

カルチャーや感じたことが最終的な考察につながっています。

■おすすめ記事一覧

★★カンファレンス編★★

【HRTechConf Report-9-】デザインによる持続可能性：ワークフォースプランニングの未来(https://note.com/hrize_inc/n/n8aeb494b41ef?magazine_key=m3dd89a667707)

ワークフォースプランニング：端的にいうと人員計画のこと。AIの登場でどう人員計画の組み方が変わるか？

【HRTechConf Report-6-】すべてを破壊して市場で勝つ(https://note.com/hrize_inc/n/n83f2b0e9e54d?magazine_key=m3dd89a667707)

今回のHRTechでしきりに言われていた「Disrupt：破壊」

AIはこれまでの業務の常識を覆すため、一旦人の固定概念や構築してきたものを破壊し、AIをパートナーとすることを前提としましょう、という記事。

大変だがそれを先にやった会社が勝つ。

【HRTechConf Report-3-】HRの再構想(https://note.com/hrize_inc/n/nc1a4dfd27372?magazine_key=m3dd89a667707)

AI時代に各リーダーが持つべき資質に関して

★★歩き方編★★

【HRTechコラム】英語苦手マンなりのHRTechの歩き方（カンファレンス編）(https://note.com/hrize_inc/n/na6cfab89ef8e?magazine_key=m3dd89a667707)

【HRTech Expo】英語ができないなりの展示会の回り方と出展企業紹介(https://note.com/hrize_inc/n/n09d14b86c479?magazine_key=m3dd89a667707)

HRTechについての詳細聞きたいみたいな人もOKです！

■HRizeについて

HRizeは「勝ちたい会社に人事戦略を届ける」HRストラテジックカンパニーです。

経営課題を人と組織の視点から再定義し、ビジネスを深く理解した上で、実行可能な人事戦略を設計・伴走します。採用・制度・カルチャーまで一貫して扱うことで、戦略的に“市場で勝てる組織”をつくるサポートをさせていただきます。

名称 ：株式会社HRize

設立 ：2024年6月

代表取締役社長 ：岩見直哉

URL ：https://www.hrize.jp/