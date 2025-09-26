東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）看護学部ヘルスケア実践研究センターでは、10月11日(土)にコミュニティ・カフェ「学び舎こもれび」を開催します。

■開催日時

2025年10月11日(土) 13時00分～15時00分

■場所

東京情報大学9号館

■事前予約／参加費

・事前予約不要

・参加費100円※

※ユニセフに寄付させていただきます

■レクリエーション内容

・お茶を飲みながら来場者や学生との歓談

・看護学科教員による健康相談

・健康チェック：血圧、握力、体組成、血管年齢、骨密度測定

・体力測定（バランス、歩行、立ち上がり）

・気軽にできる体操（特別企画）

■ヘルスケア実践研究センター概要

健康寿命の延伸に係わるヘルスケアの実践的な研究の推進並びに地域の絆を育成することを目的に活動しており、認知症に関するシンポジウムの開催やeスポーツを活用した認知症予防の研究にも取り組んでいます。

コミュニティ・カフェでは、地域住民と学生の交流の場を創出するとともに、参加者から集めた健康チェックのデータを分析し、人生100年時代を健康に生きるための研究に取り組んでいます。

これまでの活動は「こもれび通信」にまとめており、東京情報大学ホームページ(https://www.tuis.ac.jp/chpr/publications/)で確認できます。

■コミュニティカフェ年間開催日程

東京情報大学ホームページ（https://www.tuis.ac.jp/topics/2025communitycafe/）からもご確認いただけます。