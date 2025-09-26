【EC事業者向けSNS分析ツール】「セカンドバズ for EC」、”今、SNSで本当に売れる商材”がわかる「商材トレンド機能」をリリース。データで導くヒット商品企画の新常識。

株式会社KASHIKA

EC事業者向けSNS分析ツール「セカンドバズ for EC」に、TikTokやYouTube Shortsで今、売れている商材トレンドを可視化する新機能が登場。

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤 健太）が提供する、EC事業者向けSNS分析ツール「セカンドバズ for EC」は、新たに「商材トレンド機能」を2025年9月26日にリリースしたことをお知らせします。本機能により、EC事業者はデータに基づいた正確なトレンド把握が可能となり、商品企画やマーケティング戦略の精度を飛躍的に向上させることができます。

開発の背景：なぜ、多くのEC事業者はSNSトレンドを掴みきれないのか？

近年のSNSコマースの市場拡大に伴い、消費者の購買行動は大きく変化しました。

特にTikTokやYouTube Shortsといったショート動画プラットフォームは、新たなトレンドが生まれる震源地となり、一夜にして爆発的なヒット商品が生まれることも珍しくありません。

多くのEC事業者がこの潮流を捉えようとSNSマーケティングに注力する一方で、下記のような深刻な課題を抱えています。

「何が流行っているのかわからない」:

トレンドの移り変わりが速すぎて、自社でリサーチする頃には既にブームが過ぎ去っている。

「商品企画が当たらない」:

勘や経験に頼った商品開発が多く、SNSで話題になるようなヒット商品を生み出せない。

「SNS広告の費用対効果が悪い」:

どんなクリエイティブやキャンペーンが消費者に響くのか見当がつかず、広告費だけが嵩んでしまう。

「競合の動向が追えない」:

他社がどのような商品を、どのSNSで、どのようにプロモーションして成功しているのか、断片的な情報しか得られない。

これらの課題は、SNS上の膨大かつ玉石混交の情報の中から、「売上に繋がる本質的なトレンド」を見つけ出すことの難しさに起因します。我々は、この課題をテクノロジーで解決し、すべてのEC事業者がデータドリブンな意思決定を行える世界を目指すべく、「商材トレンド機能」の開発に至りました。

詳細を見る :https://2nd-buzz.com/

新機能「商材トレンド機能」の概要

「商材トレンド機能」は、TikTok、YouTube、YouTube Shortsを横断し、現在再生数や投稿数が急増している”旬の商材”をランキング形式でリアルタイムに把握できる機能です。

▲再生数や「いいね」数など、エンゲージメントの推移を商材ごとに一覧表示

【主な特徴】

プラットフォーム横断分析:

TikTokやYouTubeなど、媒体ごとに今どんな商材がトレンドになっているかを瞬時に把握。

多角的な指標:

再生回数や「いいね」数だけでなく、「投稿増加数」といった指標で、これから本格的に流行する可能性を秘めた”トレンドの芽”を発見できます。

時系列トレンドグラフ:

各商材の勢いをグラフで直感的に理解し、トレンドの持続性や周期性を分析できます。

▲コメント数や投稿数の増加など、ユーザーの熱量を測る指標も充実商材トレンド機能がもたらす3つの革新的なメリット

本機能は、EC事業者の「見る・分析する」という業務を効率化するだけでなく、具体的なアクションに繋がるインサイトを提供します。

1.【データに基づく商品企画】”売れるべくして売れる”ヒット商品の開発を実現

これまで担当者のセンスや経験則に依存しがちだった商品企画・開発プロセスを、データが強力にサポートします。例えば、「コスメ」カテゴリで急上昇している「レチノール配合美容液」のトレンドを発見した場合、その人気の背景にあるUGC（ユーザー生成コンテンツ）を分析することで、「どのような訴求が消費者に響いているのか」「どんな肌悩みに応えているのか」まで深く理解できます。このインサイトを基に、自社製品の開発や既存商品の訴求方法の改善に繋げることが可能です。

2.【費用対効果の最大化】SNS広告・キャンペーンの成功確率を飛躍的に向上

急上昇しているトレンドは、消費者の関心が最も高まっている証拠です。例えば、チュッパチャプスのグミが「ASMR動画」という文脈で流行していることが分かれば、同様の切り口でUGC創出を狙ったキャンペーンを企画したり、インフルエンサーに的確なディレクションで投稿を依頼したりできます。トレンドの波に乗ることで、広告のクリック率やエンゲージメント率を高め、結果として広告費の費用対効果を最大化します。

3.【競合・市場の先読み】”一歩先を行く”戦略立案を可能に

ランキングデータを定点観測することで、競合他社が次にどの商品を仕掛けてくるのか、市場全体がどちらの方向に向かっているのかをいち早く察知できます。他社の成功事例を分析して自社戦略に取り入れるだけでなく、まだ競合が気づいていないニッチなトレンドを発見し、市場をリードする新商品を投入するといった、先手必勝の戦略立案が可能になります。

今後の展望

今後は、分析対象プラットフォームにInstagramリールを追加するほか、AIを活用したトレンド予測機能や、発見したトレンドと自社ECの売上データを連携させる機能などの開発を予定しております。私たちは、今後もEC事業者の皆様の頼れるパートナーとして、データとテクノロジーの力でビジネスの成長を支援してまいります。

【期間限定】7日間無料トライアルキャンペーン実施中！

「商材トレンド機能」のリリースを記念し、期間限定で「セカンドバズ for EC」の全機能を7日間無料でお試しいただけるトライアルキャンペーンを実施いたします。この機会に、データドリブンなSNSマーケティングの効果をぜひご体感ください。

▼無料トライアルのお申し込みはこちら

https://2nd-buzz.com/

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: 2nd-buzz-support@kashika-20mile.com