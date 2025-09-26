紀伊國屋書店　出版部創設70周年

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区 代表取締役会長：高井昌史）出版部は、今年11月、創設70周年を迎えます。

紀伊國屋書店は1927（昭和2）年に創業し、戦前から「文藝都市」「行動」といった雑誌や単行本を刊行しておりましたが、現在に続く出版部は、出版文化の担い手として販売にとどまらず良質の書籍出版に携わることを念願し、1955（昭和30）年に創設されました。

テンジン『ヒマラヤの男』で本格的に出版活動を開始して以来、次代の学術・文化を担う多くの若手研究者を著者として発掘し、人文・自然科学を中心に、多分野にわたる書籍を刊行してまいりました。世界的ベストセラー、フロム『愛するということ』をはじめ、ドーキンス『利己的な遺伝子』、ロールズ『正義論』、ボードリヤール『消費社会の神話と構造』など、時代を超えて読み継がれるロングセラーを世に送り出しております。

近年では、村中直人『〈叱る依存〉がとまらない』、五十嵐大『「コーダ」のぼくが見る世界』（第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書）、クラウス『音と脳』、ベイクウェル『実存主義者のカフェにて』、バレット『情動はこうしてつくられる』、テグマーク『LIFE 3.0』などが話題となり、学習院創立150周年記念事業の一環として、徳仁親王『テムズとともに』を新装復刊いたしました。また、1974年から1994年にかけて刊行した紀伊國屋数学叢書（全33巻計35冊）が、2022年に日本数学会出版賞を受賞いたしました。

これからも、書物の力を信じて、読者の知的好奇心を満たす本を丁寧に作りつづけていく所存です。この秋から来春にかけて、全国の紀伊國屋書店とご協力書店で「紀伊國屋書店出版部70周年記念フェア」を開催いたしますので、ぜひ足をお運びください。

【出版部70周年特設サイト】https://store.kinokuniya.co.jp/publishing-department-70th/

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp