三日月はバナナ、満月はハンバーグ、新月はチョコレートケーキ…！親子で月を眺めながら、いろんな食べ物を想像する絵本です。

子育て世代に大人気の絵本作家・イラストレーター おおのたろう氏が贈る、

やさしくて楽しい“月の絵本”。

夜空を見上げた親子の、何気ないひと言からはじまる物語。



「きょうの おつきさま バナナ みたい！」

そう言った子どもの目には、三日月がまるでおいしそうなデザートに見えたのです。



次の日、おうちの食卓には、「バナナが添えられた特製パンケーキ」が登場！



その日から、親子の「月のかたち」と「食べもの遊び」の楽しい日々が始まります。

月のかたちを見て、「今日は船みたい」「宇宙人かな？」と空を見上げる楽しみが、毎晩の習慣に。

さらに、絵本に登場する“月をイメージしたお菓子や料理”はお子さんとのクッキングにもぴったり。



可愛いイラストと心あたたまるストーリーの中で、「見上げる空」から始まる科学の扉が、そっと開かれます。

『おつきさま いただきます！』は、読み聞かせにも、知的好奇心のきっかけにもなる、親子で楽しむ“月の絵本”です。



巻末には、国立天文台 天文情報センター 室長・縣 英彦（あがた ひでひこ）先生による、

やさしい月のQ&Aも掲載。

「月は何個あるの？」

「月のかたちはなぜ見る日によって変わるの？」

「月は夜にしか見えないの？」

「月にウサギはいるの？」

「人は月に行けるの？」

「おつきさまはどうやってできたの？」



…そんな素朴な疑問を、子どもにもわかりやすく１問１ページで丁寧に解説します。

【著者プロフィール】

おおの たろう

香川県高松市出身の絵本作家、イラストレーター、GIF作家。二児の父。ユニークでやさしい世界観を描く。近年は赤ちゃんの日常を描いた作品を多く制作しており、子育て層のユーザーから多くの支持を得ている。『あかちゃんあかちゃん』（大泉書店）、『いない いない ぶ-』（ポプラ社）、『じんせいさいしょの』（KADOKAWA）など著書多数。

【書籍概要】

書 名：おつきさまいただきます！

著 者：おおの たろう

仕 様：B5変判、32ページ

定 価：1,320円（税込）

発売日：2025年10月10日（金）

ISBN：978-4-416-62425-8

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/95518/

