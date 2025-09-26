三日月はバナナ、満月はハンバーグ、新月はチョコレートケーキ…！親子で月を眺めながら、いろんな食べ物を想像する絵本です。
子育て世代に大人気の絵本作家・イラストレーター おおのたろう氏が贈る、
やさしくて楽しい“月の絵本”。
夜空を見上げた親子の、何気ないひと言からはじまる物語。
「きょうの おつきさま バナナ みたい！」
そう言った子どもの目には、三日月がまるでおいしそうなデザートに見えたのです。
次の日、おうちの食卓には、「バナナが添えられた特製パンケーキ」が登場！
その日から、親子の「月のかたち」と「食べもの遊び」の楽しい日々が始まります。
月のかたちを見て、「今日は船みたい」「宇宙人かな？」と空を見上げる楽しみが、毎晩の習慣に。
さらに、絵本に登場する“月をイメージしたお菓子や料理”はお子さんとのクッキングにもぴったり。
可愛いイラストと心あたたまるストーリーの中で、「見上げる空」から始まる科学の扉が、そっと開かれます。
『おつきさま いただきます！』は、読み聞かせにも、知的好奇心のきっかけにもなる、親子で楽しむ“月の絵本”です。
巻末には、国立天文台 天文情報センター 室長・縣 英彦（あがた ひでひこ）先生による、
やさしい月のQ&Aも掲載。
「月は何個あるの？」
「月のかたちはなぜ見る日によって変わるの？」
「月は夜にしか見えないの？」
「月にウサギはいるの？」
「人は月に行けるの？」
「おつきさまはどうやってできたの？」
…そんな素朴な疑問を、子どもにもわかりやすく１問１ページで丁寧に解説します。
【著者プロフィール】
おおの たろう
香川県高松市出身の絵本作家、イラストレーター、GIF作家。二児の父。ユニークでやさしい世界観を描く。近年は赤ちゃんの日常を描いた作品を多く制作しており、子育て層のユーザーから多くの支持を得ている。『あかちゃんあかちゃん』（大泉書店）、『いない いない ぶ-』（ポプラ社）、『じんせいさいしょの』（KADOKAWA）など著書多数。
【書籍概要】
書 名：おつきさまいただきます！
著 者：おおの たろう
仕 様：B5変判、32ページ
定 価：1,320円（税込）
発売日：2025年10月10日（金）
ISBN：978-4-416-62425-8
書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/95518/
株式会社 誠文堂新光社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11
ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/
Facebook：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/
X：https://twitter.com/seibundo_hanbai