ヘルスケア機関のDX達成率はわずか46.4%― IT実態調査で見えた“構造的格差”と今後の打ち手とは
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 藤澤 徹、以下日販テクシード）は、全国の医療機関・介護施設を対象に、DX（デジタルトランスフォーメーション）およびIT成熟度に関する独自調査を実施し、分析結果をまとめたホワイトペーパーを公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330513&id=bodyimage1】
ホワイトペーパーでは、ヘルスケア機関が直面するDX推進の課題と、その背景にある「人材・予算・ノウハウ不足」の実態を明らかにしています。
日販テクシードでは、これらの課題を段階的なDX推進と情シスBPOの戦略的活用により、無理なく持続的な形での解決を支援しています。
▼ホワイトペーパーを無料ダウンロードはこちらから
https://forms.office.com/r/Khk93wsXVT
■ホワイトペーパー概要
医療DX推進政策、急速な高齢化、深刻な人材不足――これら3つの圧力により、医療現場はこれまで以上に「持続可能な運営」と「ITによる効率化」を求められています。しかし現実には、多くの中小機関で人材・予算・ノウハウ不足が障壁となり、変革が止まっている状況が浮き彫りになりました。
本ホワイトペーパーは、医療機関・介護施設を対象とした包括的IT実態調査結果を基に、ヘルスケア業界の現状と課題を分析し、戦略的な解決策を提示するものです。
＜調査結果（抜粋）＞
l DX達成率は平均46.4%。他業界平均を大幅に下回る。
l 特に、介護施設は著しく遅れており、基盤整備の必要性が急務。
l 一方、セキュリティ投資は平均73.6%の達成率と高く、「選択と集中」が顕著に。
■ホワイトペーパーの主な構成
１．現状認識：IT実態調査結果
分野別IT成熟度を施設規模別に分析した結果や、他業界とのIT成熟度比較、現場の声といった調査から見えた実態をまとめています。
２．3つの重要課題
ヘルスケア業界における解決すべき核心的問題を３つあげ、各課題の阻害要因や経営リスクを詳述します。
３．戦略的解決策
課題解決のための施策を実際の事例も含めて具体的に解説します。
４．段階的実装プラン
3ステップで進める実装プランと、投資効果・コストの目安も掲載。実行可能なDX戦略を提示しています。
５．今すぐ始める行動計画
変革を進めたいと考える医療機関・介護施設の皆さまにおいて変革基盤を6ヶ月で構築する具体的な計画案です。
■個別相談・現状診断について
日販テクシードでは、IT環境の現状診断から、具体的なDX計画の立案、実行支援まで、医療・介護業界特化の支援体制を整えています。
お気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせはこちら：
日販テクシード株式会社 サービスマネジメント＆セキュリティ事業本部
https://solutions.techceed-inc.com/contact
■日販テクシード株式会社について
日販テクシードは、デジタル変革時代を牽引するITソリューションパートナーとして、お客様のビジネス成長を支え続けています。
【サービスマネジメント事業】
お客様のオンプレ、クラウド、レガシーなどのシステム構成に応じた24時間365日の監視・運用体制を構築いたします。国際標準に準拠したベストプラクティスにより、ユーザへのサポートデスクや障害予防と迅速復旧を提供。システムの根本課題を分析し、継続的改善でお客様の事業成長を支援いたします。
【セキュリティ事業】
高度化するサイバー脅威から重要な情報資産を保護します。脆弱性診断から監視、インシデント対応まで包括的にサポート。ISO/IEC 27001などの国際認証の豊富な実績を活かし、法規制対応も含めた強固なセキュリティ基盤を構築いたします。
配信元企業：日販テクシード株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330513&id=bodyimage1】
ホワイトペーパーでは、ヘルスケア機関が直面するDX推進の課題と、その背景にある「人材・予算・ノウハウ不足」の実態を明らかにしています。
日販テクシードでは、これらの課題を段階的なDX推進と情シスBPOの戦略的活用により、無理なく持続的な形での解決を支援しています。
▼ホワイトペーパーを無料ダウンロードはこちらから
https://forms.office.com/r/Khk93wsXVT
■ホワイトペーパー概要
医療DX推進政策、急速な高齢化、深刻な人材不足――これら3つの圧力により、医療現場はこれまで以上に「持続可能な運営」と「ITによる効率化」を求められています。しかし現実には、多くの中小機関で人材・予算・ノウハウ不足が障壁となり、変革が止まっている状況が浮き彫りになりました。
本ホワイトペーパーは、医療機関・介護施設を対象とした包括的IT実態調査結果を基に、ヘルスケア業界の現状と課題を分析し、戦略的な解決策を提示するものです。
＜調査結果（抜粋）＞
l DX達成率は平均46.4%。他業界平均を大幅に下回る。
l 特に、介護施設は著しく遅れており、基盤整備の必要性が急務。
l 一方、セキュリティ投資は平均73.6%の達成率と高く、「選択と集中」が顕著に。
■ホワイトペーパーの主な構成
１．現状認識：IT実態調査結果
分野別IT成熟度を施設規模別に分析した結果や、他業界とのIT成熟度比較、現場の声といった調査から見えた実態をまとめています。
２．3つの重要課題
ヘルスケア業界における解決すべき核心的問題を３つあげ、各課題の阻害要因や経営リスクを詳述します。
３．戦略的解決策
課題解決のための施策を実際の事例も含めて具体的に解説します。
４．段階的実装プラン
3ステップで進める実装プランと、投資効果・コストの目安も掲載。実行可能なDX戦略を提示しています。
５．今すぐ始める行動計画
変革を進めたいと考える医療機関・介護施設の皆さまにおいて変革基盤を6ヶ月で構築する具体的な計画案です。
■個別相談・現状診断について
日販テクシードでは、IT環境の現状診断から、具体的なDX計画の立案、実行支援まで、医療・介護業界特化の支援体制を整えています。
お気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせはこちら：
日販テクシード株式会社 サービスマネジメント＆セキュリティ事業本部
https://solutions.techceed-inc.com/contact
■日販テクシード株式会社について
日販テクシードは、デジタル変革時代を牽引するITソリューションパートナーとして、お客様のビジネス成長を支え続けています。
【サービスマネジメント事業】
お客様のオンプレ、クラウド、レガシーなどのシステム構成に応じた24時間365日の監視・運用体制を構築いたします。国際標準に準拠したベストプラクティスにより、ユーザへのサポートデスクや障害予防と迅速復旧を提供。システムの根本課題を分析し、継続的改善でお客様の事業成長を支援いたします。
【セキュリティ事業】
高度化するサイバー脅威から重要な情報資産を保護します。脆弱性診断から監視、インシデント対応まで包括的にサポート。ISO/IEC 27001などの国際認証の豊富な実績を活かし、法規制対応も含めた強固なセキュリティ基盤を構築いたします。
配信元企業：日販テクシード株式会社
プレスリリース詳細へ