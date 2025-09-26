ウルトラランナー・いいのわたる選手の「世界五大陸走破」の挑戦。第3章【オーストラリア大陸編】の走行距離が2,000kmを突破！
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援しているウルトラランナー・いいのわたる選手は、2023年6月7日から世界5大陸の端から端まで自分の足だけで走る大冒険『Trans Atlas Running』（以下、TAR）に挑戦しています。5大陸を走り終えた際の総走行距離は、およそ60,000km（地球1周半分）です。
現在は3つ目の大陸となるオーストラリアを走行中のいいの選手。9月14日にオーストラリア大陸での走行距離が2,000kmを突破しました。
その間には、約760km地点のNorsemanから、まったく街のない区間を1,000km以上走ってきました。ホテルなどの宿泊施設もないため、走り終えて野宿で夜を明かすため、しっかりと体を休めることができない中、1日の走行距離は60～70kmをキープ。延々と続く直線的な道をひたむきに走り続けています。
直線的で道路は単調ですが、カンガルーをはじめとする野生動物との遭遇、車やバイクでやってきて応援してくれる現地の方々との出会いが、いいの選手の励みになっているようです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330512&id=bodyimage1】
いいの選手の足跡はSNSからご覧いただけます。まだまだ続くいいのわたる選手の大冒険をぜひ応援してください。
Trans Atlas Runningウェブサイト
https://tabirun.run/world
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330512&id=bodyimage2】
＜ルーセントのサポート＞
ルーセントはいいのわたる選手に下記のサポートを行なっています。
・チャレンジ用物品の提供
挑戦に必要な携帯品（食料やランニング用備品、補給食、トレッキングポール等）を日本で用意し、アメリカ滞在中のいいのわたる選手にお届けしました。
・手続きや書類の準備で協力
越境時に必要な書類の用意やサポートカーの輸送手続き、保険の手続き、サポートカーのドライバーの手配、現地企業の調査や連絡などを行いました。
・クラウドファンディングの運営
プロジェクトの活動資金を獲得するため、クラウドファンディングを実施いたしました。クラウドファンディングは各ステージで実施しています。また、クラウドファンディングで作成したグッズを特設サイトで販売し、クラウドファンディングを開催していない時期にもいいの選手の活動資金集めを行なっています。
ECサイト「LUC＋BASE shop」
https://luctus.base.shop/
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
軽量で汗抜けがよい「超軽量カットソー」、背面がメッシュの「メッシュカットソー」の2種を提供しています。肌に張り付かず、すぐに水分が乾く仕様なので、長時間走るレースでも選手のパフォーマンスを落とすことがありません。
・「LUC＋」のトレッキングポール・ニューカーブ（N&W Curve）提供
軽くて頑丈なカーボン製のトレイルランニング用のポールを提供しています。持ち手の下がカーブしている独自の形状は、人間工学に基づいた構造です。手首に負担の少ないポジションで使用でき、全身の力が地面にダイレクトに伝わることで強い推進力を生み出します。
・行動食「道中茶寮」シリーズ提供
必須アミノ酸配合の「抹茶飴」、塩分補給にもなる「玄米飴」、クエン酸を配合した「柚子飴」で、長時間のランをサポートします。
