【お風呂アンケート】11月21日「お湯処特集号」に向け実施！ 「温浴施設を選ぶ基準は？」第１位は設備の充実度
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、『ちいき新聞』2025年11月21日号にて企画している「お湯処特集号」の発行に先立ち、地域新聞社メルマガ会員および公式LINEアカウント登録者54,580名を対象に、お風呂に関するアンケートを実施し、1,705名からご回答をいただきました（※）。その結果を以下のとおり発表いたします。
※実施期間：2025年8月16日（土）～19日（火）
※年代構成：10代0.4％、20代3.7%、30代11.7%、40代18.2%、50代27.1%、60代24.7％、70代以上14.2%
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。今回のお湯処特集号でも、本アンケートを反映した内容を制作中です。
1.冬にお風呂に入る頻度は「毎日」が1位で約60％
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330492&id=bodyimage1】
「冬に自宅のお風呂に入る頻度を教えてください」という質問に、最も多かった回答は「毎日」の59.1%でした。一方で、2位の答えは「ほとんど湯船には入らない」の13.8％、3位は 「週に2～3回」の10.8％という意外な結果に。毎日湯船に入る人が多数派ではありますが、そうではない人も一定数いて、二極化しているといえそうです。
2.お風呂タイムを豊かにするものは入浴剤やテレビ・スマホ、美容系シャワーヘッドなど
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330492&id=bodyimage2】
「お風呂タイムをより豊かにするために使用しているアイテムは何ですか？」という質問では、最も多かった回答が「入浴剤」で40.9%でした。2位は意外にも「特になし」。次いで「テレビ・スマホ」「美容系のシャワーヘッド」「音楽」「読書」「アロマ」と続きます。入浴剤や音楽、アロマなど、嗅覚や聴覚を楽しませるもの、またテレビやスマホ、読書など視覚で楽しむもの、シャワーヘッドのように美容効果を求めるものに大別できます。お風呂タイムで何を重視するかが、アイテム選びにも大きく影響するといえるでしょう。
3.自宅のお風呂が一番？ 温浴施設は「利用しない」という回答が1位
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330492&id=bodyimage3】
「温浴施設の利用頻度は？」という質問に対して最も多かった回答は「利用しない」で33.4%でした。2位は「半年に1回程度」で25.9％、3位は「年に1回程度」で21.9％。「月に1回程度」の人も13.5%いますが、「月に2～3回以上」の利用者は、実は5.2%と少数派ということがわかります。
4.『ちいき新聞』11月21日号は冬本番前のお湯処特集
冬本番前、11月26日（いいふろの日）に合わせ、おすすめ温泉の紹介に加え、なかなか温泉へ行けない方や家族層向けに、おうち風呂の楽しみ方も提案します。
「温泉に行きたいな」という気持ちを持ってもらうとともに、温泉へなかなか行かない方へは、温浴施設に「行ってみようかな」と思ってもらえるように工夫。外出が難しい年齢層や家族構成の読者には、おうちお風呂の楽しさを伝える記事を作成し、「お風呂の正しい入り方」では、冬に起こりがちなヒートショック防止など、具体的に役立つ知識もお伝えします。
【コンテンツ（予定）】
・一面記事：温泉マニアが選ぶ！千葉県と茨城県おすすめの湯処
