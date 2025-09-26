四谷学院高等学校 囲碁部創設！プロ棋士が直接指導！ ～囲碁は、宇宙。高校生の創造力を育む新たな学びの場～
2025年4月に開校した通信制高校、四谷高等学校（茨城県筑西市折本895）は、9月25日に囲碁部の創設を発表しました。2026年より始動します。
指導を担当するのが日本棋院所属のプロ棋士・徐文燕（ジョ ブンエン）二段。囲碁界の第一線で活躍する若手棋士から、直接学べる貴重な機会が実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330412&id=bodyimage1】
■ 囲碁は「宇宙」――創造力を育てる知のアート
囲碁は、約4000年前の中国に起源を持つと言われ、日本でも長きにわたり親しまれてきた伝統文化です。完全情報ゲームの中ではAIの人間越えが最も遅かったゲームであり、近年はAIを活用した研究がプロの間でも主流となっていて、AI時代の象徴とも言えます。
盤上で繰り広げられる一手一手は、まるで宇宙を描くような創造的な営み。どんな局面でも自分の選択で道を切り拓く経験は、集中力・論理的思考力・直感力を育てるだけでなく、自己表現の一つにもなり得ます。AI時代にこそ求められる“人間の直感と戦略性”を磨けると言われています。
■ eスポーツとも親和性あり！進化する囲碁の可能性
囲碁はその戦略性の高さから、eスポーツと共通する競技性を持つとも言われています。オンライン対局の普及、デジタルアプリでの学習、国際大会のライブ配信など、囲碁はすでに“次世代型の知的競技”として進化しています。
今後、囲碁部でもデジタルツールを活用したオンライン対局や、校内大会・eスポーツ的な交流イベントの開催などを予定しており、新たなかたちの囲碁文化を生徒とともに築いていきます。
■ 囲碁部コーチ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330412&id=bodyimage2】
徐文燕（ジョ ブンエン）二段 プロフィール
2005年1月15日生まれ／東京都出身
日本棋院東京本院所属、光永淳造七段門下
2021年度 女流特別採用棋士試験1位により入段
2023年 二段昇段
女流棋聖戦ベスト4進出／NHK Eテレ「囲碁フォーカス」出演中
コメント：
囲碁は、宇宙。どんな手を打つかは自分次第。絵を描くように、自分の頭の中にあるものを自由に表現できるのが囲碁の魅力です。一緒に囲碁の世界を楽しみましょう。
■ 四谷学院高等学校 囲碁部 概要
・活動内容：囲碁の基本、対局練習、大会出場など
・対象：囲碁に興味のある全学年の生徒（初心者歓迎）
・指導者：徐文燕 二段（日本棋院所属）
・活動形式：オンライン中心（必要に応じて校内開催も予定）
■ 今後の展望
四谷学院高等学校は、学力だけでなく、生徒一人ひとりの個性や興味を育む場として、部活動や特別活動の充実にも力を入れています。囲碁部の創設はその一環であり、今後も多様な学びのスタイルを提供してまいります。
■公式サイト
https://ygh.ed.jp/igo/
■四谷学院高等学校について
開校：2025年4月
本校：茨城県筑西市折本895
課程：単位制・通信制課程（広域）
学科：普通科
https://ygh.ed.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
四谷学院高等学校
TEL：0296-49-9711
配信元企業：株式会社四谷学院
