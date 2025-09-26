【Windows11/10】パソコンからパソコンへデータ移行する方法|4DDiG Partition Manager
新しいWindows11パソコンに買い替えたとき、データ移行の手間やトラブルに悩んだことはありませんか？そんなお悩みを簡単に解決できるのが、4DDiG Partition Manager です。
2025年9月26日（金）時点での最新版を使えば、初心者でも無料かつ安全に、パソコン間でデータを丸ごと移行できます。直感的な操作でファイルやフォルダの移行をスムーズに行えるため、面倒な設定や操作に悩まされることもありません。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/JE07J
Part1：パソコン買い替え後のデータ移行前に準備すべきこと
新しいパソコンにデータを移行する前に、いくつかの準備をしておくことが非常に重要です。特にパソコン丸ごとのデータ移行を考えている場合、事前確認を怠るとトラブルの原因になりかねません。
移行前の準備ポイント
1.不要なデータを整理しておくことで、移行作業が効率的になります。
2.USBメモリや外付けHDDなど、移行用ストレージをあらかじめ用意します。
3.古いPCと新しいPCのOSを確認し、互換性をチェックします（例：Windows10 → Windows11）。
4.データ移行中に万が一のトラブルが発生しても、重要なファイルを失わないよう事前にバックアップを取ります。
これらの準備を整えておくことで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな移行作業が可能になります。
Part2：パソコンからパソコンへのデータ移行方法【無料で簡単】
パソコン間のデータ移行には、目的や状況に応じたさまざまな方法があります。ここでは特におすすめの方法を紹介します。
方法1. 4DDiG Partition Managerを使った丸ごとデータ移行
パソコン買い替え時に最も効率的なのが、「4DDiG Partition Manager」 を使った方法です。このソフトは、システム、アプリ、個人ファイルなどすべてを一括で新しいPCに移行できる強力なツールです。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/JE07J
手順1.外部ディスクをコンピュータに接続し、4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。その後、アプリケーションを起動し、「システムディスクのクローン」を選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330220&id=bodyimage1】
手順2.ソースディスクからクローンデータを受け取るターゲットディスクを選択し、「次に」ボタンをクリックします。（ソースディスクはシステムディスクで、ターゲットディスクは接続したディスクがデフォルトで選ばれます。）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330220&id=bodyimage2】
手順3.次に、クローンディスクの効果を示すプレビューインターフェースが表示されます。ソースディスクのパーティションはデフォルトでターゲットディスク全体を占め、両側のハンドルをドラッグしてクローンパーティションのサイズを変更できます。プレビューが正しいことを確認したら、「開始」ボタンをクリックしてクローン操作を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330220&id=bodyimage3】
手順4.ディスクのクローン作成が完了するまで待ちます。クローン作成の速度は、ソースディスクのサイズによって異なります。 他の操作を実行したり、現在の操作を中断したりせず、しばらくお待ちください。
