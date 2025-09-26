エレメンツリー ホラーBLゲーム「チギリバコ」2025年9月26日に新規言霊「涙顔」の提供を開始
報道関係者各位
プレスリリース
2025年9月26日
株式会社エレメンツリー
株式会社エレメンツリー（代表取締役：小川 邦弘、所在地：大阪市北区）は、2025年9月26日にホラーBLゲーム『チギリバコ』言霊「涙顔」の提供を開始しました。
新規言霊「涙顔」
2025年9月26日10:00 より提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328786&id=bodyimage1】
SRイラストはメインイラストレーター描き下ろし!!
愛しさに零れる涙、苦しみに滲む涙――
どちらの涙を見てみたい？
涙に濡れた物語をぜひお楽しみください！
◆言霊
言霊では、「アナG」や「珠玉」を使用して「カード」を獲得することができます。
カードを獲得すると、「シナリオ」や「ボイス」、「スチル」を手に入れることができます。
※カードごとに手に入るものが違います。
カードには、N、R、SR、UR、LRとレアリティがあり
レアリティが上がるごとに、入手が困難になります。
◆言霊「涙顔」
言霊「涙顔」では
SR 2種類、R 3種類、N 7種類の合計12種類のカードが手に入ります。
カードを手に入れると、シナリオを読むことができます。
◆シナリオ紹介
「涙顔」のシナリオの一部をご紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328786&id=bodyimage2】
■SR「好きなのに泣かせたくなる」暁×蒼
「悪かったな、いつも泣いて」
暁が蒼のある“涙”を指摘したことで、喧嘩になってしまう
怒った蒼は暁を避けるようになり…
（ずっとこのままなんて、嫌だ…！）
挽回のチャンスをつかもうと、暁の奮闘が始まる！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328786&id=bodyimage3】
■SR「嫌いな君の涙が見たい」響×蒼
気付くと目隠しをされ、体の自由もきかなくなっていた蒼
苦しみを与えられ、息苦しさに耐えられなくなった頃に目隠しを外される
「ふふ。ちゃんと泣いてるだろうね」
そこに居たのは――響…？
響の目的とは!?
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328786&id=bodyimage4】
■R「後悔の涙は今でも」蒼+夜助
この頃、厳しかったり寂しげだったりと、夜助の様子がおかしいと感じていた蒼
そんなある日、書斎で一人佇む夜助が涙を浮かべているのを目にしてしまう
（何かあったんだろうか……）
夜助が涙を流していた理由は――
R「霧良の泣き顔!?」蒼+赤城
R「蒼を想う3人の涙」警守局+紅+綴
N「雅・右京・暁と泣ける映画」雅+右京+暁
N「大号泣の大事件」暁+蒼+右京+夜助
N「泣くほど笑える蒼!?」蒼+紅+雅+夜助
N「雅の目にも涙」蒼+右京+暁+雅
N「涙の王子の苦悩」紅+雅+綴
N「懐古録 綴の涙」綴+紅+雅+雪氷
N「痛みと涙と喜びと」紅+響+綴+雅
◆ピックアップ提供期間
2025/9/26 10:00 ～ 2025/10/31 10:00
ピックアップ期間中は
言霊「涙顔」のカードが通常より、より獲得しやすくなっています。
この期間を狙ってぜひ手に入れてみてください。
■「チギリバコ」概要
――カエセ カエセ チギリノハコヲ カエセ
両親の死後、友人たちと何気ない平和な日常を過ごしていた主人公、都月 蒼（トヅキ ソウ）
