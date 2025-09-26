スタンレー・マーチン社によるウィンザー社の戸建住宅事業譲受

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市北区、社長：大友浩嗣）は、2025年9月26日（米国時間：2025年9月25日）、米国で戸建住宅事業を行うグループ会社のStanley Martin Homes, LLC（以下「スタンレー・マーチン社」）を通じて、Windsor Investments, LLCおよびその関係会社（以下「ウィンザー社」）の戸建住宅事業(※1)を譲受しましたので、お知らせします。

※1. 企業が保有する土地や建物などの資産と、土地の開発から住宅の建設、販売などを行う従業員

【ウィンザー社の戸建住宅商品】

大和ハウスグループでは、地域の気候や文化などに配慮した事業を展開することで、米国での進出地域の拡大を進めています。戸建住宅事業では、現地法人である大和ハウスグループ3社（スタンレー・マーチン社、キャッスルロック社、トゥルーマーク社）が、地域に根差した戸建住宅会社の事業譲受や株式取得などを通じて、地域に密着した営業・施工体制を整えています。

米国東部地域で戸建住宅事業を展開するスタンレー・マーチン社は、2017年以降これまでに4社の戸建住宅に関連する事業や株式を取得してきました。その結果、現在ではバージニア州、ウェストバージニア州、メリーランド州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、フロリダ州にまで事業エリアを拡大しています。

そしてこのたび、スタンレー・マーチン社は、さらなる事業強化を目指し、ノースカロライナ州グリーンズボロ、ウィルミントン地域を中心に事業を展開するウィンザー社の戸建住宅事業を譲受することとしました。

●スタンレー・マーチン社（❶～⓭）とウィンザー社（❶～❷）の事業エリア

●これまでのスタンレー・マーチン社による戸建住宅会社の事業譲受や株式取得について

１．ノースカロライナ州で戸建住宅を供給するウィンザー社について

ウィンザー社は、米国ノースカロライナ州グリーンズボロ、ウィルミントン地域を中心に土地の開発から住宅の建設、販売まで一連の事業を展開する戸建住宅会社です。これまでに、75 以上のコミュニティで4,000 戸以上の戸建住宅を引渡しており、一次取得者向けの商品を中心に展開しています。2024年の引渡戸数は334戸で、現状約2,100区画の戸建分譲住宅地を確保しているため、今後も安定的な住宅引渡が可能です。

米商務省の都市圏別データによると、米国南東部ノースカロライナ州グリーンズボロが位置するトライアド都市圏は2024年一戸建住宅許可件数で全米31位の住宅市場です。戸建住宅の平均販売単価や人口も増加しています。米国北東部からの人口流入もあり、今後も堅調な住宅需要が見込まれます。

２．スケジュール

2025年9月26日（米国時間：2025年9月25日） 事業譲渡実行

３．業績への影響

事業取得に伴う当社連結業績に与える影響は軽微です。

４．両社の会社概要

■事業譲受会社

■事業譲渡会社

※2. 米国の住宅建設業界雑誌「BUILDER」より