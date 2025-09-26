こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【うた☆プリ】HE★VENSのミニアルバム「I’m into you! -Sweet＆Bitter-」が11月26日に発売決定！
HE★VENSが贈る至極のラブソングで、心満たされるひとときを。
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、『うたの☆プリンスさまっ♪』よりHE★VENSのミニアルバム「I’m into you! -Sweet＆Bitter-」を2025年11月26日に発売します。
スイートもビターも楽しめる、個性豊かな7つのソロ曲を収録した超豪華ミニアルバムが登場！楽曲は、Elements Garden全面プロデュース、ジャケットビジュアルは工画堂が担当します。
初回製造分は特殊パッケージ仕様。初回封入特典として、裏面にHE★VENSメンバーからのメッセージが入ったアイドルメッセージカードを全7種からランダムで1枚封入されます。
さらに直筆サイン入りのポスターやアイドルメッセージカード等、プレゼントが当たるキャンペーンの実施も決定！
詳しくはCD特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/heavens/imintoyou/
【CD情報】
出演 ：鳳 瑛一（CV.緑川 光）、皇 綺羅（CV.小野大輔）、帝 ナギ（CV.代永 翼）、
鳳 瑛二（CV.内田雄馬）、桐生院ヴァン（CV.高橋英則）、日向大和（CV.木村良平）、
天草シオン（CV.山下大輝）
価格 ：4,180円（税込)
発売日：2025年11月26日（水）
収録内容：
1.眩くは幾星霜(いくせいそう)
歌：天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：日高勇輝(Elements Garden)
2.GIDDY SPIRAL
歌：皇 綺羅(CV.小野大輔)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：都丸椋太(Elements Garden)
3.Stormy Love
歌：桐生院ヴァン(CV.高橋英則)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：藤間 仁(Elements Garden)
4.TRICKY♡CUTIE
歌：帝 ナギ(CV.代永 翼)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：菊田大介(Elements Garden)
5.Sing up! Together!!
歌：日向大和(CV.木村良平)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：近藤世真(Elements Garden)
6.花と 恋めぐる
歌：鳳 瑛二(CV.内田雄馬)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
7.Escort My Love
歌：鳳 瑛一(CV.緑川 光)
作詞：織田あすか(Elements Garden)
作編曲：岩橋星実(Elements Garden)
8.眩くは幾星霜(いくせいそう) *off vocal
9.GIDDY SPIRAL *off vocal
10.Stormy Love *off vocal
11.TRICKY♡CUTIE *off vocal
12.Sing up! Together!! *off vocal
13.花と 恋めぐる *off vocal
14.Escort My Love *off vocal
【初回封入特典】
・アイドルメッセージカード（7種ランダムで1枚封入・裏面にメンバーからのメッセージ入り）
・プレゼントキャンペーン応募券1枚
【プレゼントキャンペーン】
直筆サイン入りのポスターやアイドルメッセージカード等、プレゼントが当たるキャンペーン！
応募券：CD1枚につき1枚封入
応募期間：2025年11月26日（水）10:00～2026年1月12日（月・祝）23:59まで
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com
ブロッコリーCD
https://www.broccoli.co.jp/cd/
HE★VENS特設サイト
https://www.utapri.com/sp/heavens/
